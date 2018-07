Mujeres deben tener mayor participación en comercios

En los comercios se le debe dar un rol más protagónico a la mujer, ya que, en los negocios familiares, por lo general los hombres son los que se encargan de manejar las riendas, pero en la actualidad las responsabilidades deben compartirse, comentó la titular del Instituto Municipal de la Mujer, Patricia Alanís.

Afirmó que para la igualdad de género es indispensable atacar todos los sectores en los que se desenvuelve la mujer y uno de ellos es el sector comercio, el cual asegura sigue siendo un mundo de hombres.

“Seguimos viendo que es un mundo que le pertenece a los varones, a pesar de que las mujeres estamos preparadas, las mujeres hoy en día, las jovencitas se preparan y se sienten con ganas de desenvolverse en el mundo laboral. Hay situaciones en que los mismos padres, dueños de los negocios, les dicen que son cosas de negocios, cosas de hombres, esto ya no va en estos tiempos, las situaciones han cambiado y los roles, la responsabilidad tiene que ser igual, seas hombre o mujer”, señaló.

Otra de las razones por las que asegura a la mujer no se le toma en cuenta en los negocios, es por motivos sexistas en los que a las féminas que buscan tener una mejor posición en el mundo laboral y del comercio solo se les usa para dar imagen y no por la capacidad que tienen como individuos.

Argumentó que en muchas empresas antes de fijarse en la preparación que la persona ha llevado, se fijan primero en la apariencia física y en la imagen, situación que es denigrante ante las capacidades que alguien preparado puede ofrecer.

“Vemos en distintos comercios cómo se usa a la mujer solo para ser la imagen y no las ponen con una vestimenta en la que se vean como ejecutivas, se les paga por hacer o realizar bailes con ropa muy corta, eso es denigrante, las mujeres en especial las jóvenes no deben aceptar realizar esas labores en esas condiciones, por qué no darles vestuarios apropiados y que sea el talento de la mujer la que venda el producto ofrecido y no su cuerpo”, señaló.

Mencionó que en el Instituto de la Mujer hay pláticas y algunos talleres para aquellas personas que buscan incursionar en el mundo laboral de manera profesional, se les ayuda con herramientas que les permitan saber qué derechos como empleadas tienen, también se les hace de su conocimiento los tipos de acoso laborales que existen en estas áreas.