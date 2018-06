Mujeres, las que más buscan atención en salud mental

Por cuestiones culturales, hombres no piden consultas: ISMM

Saúl Iván Jiménez, director del Instituto de Salud Mental en el municipio, señaló que la mujer es quien más tiene acercamiento a esta clínica, pues son las que más buscan atención en este rubro. Aseguró que son muchos los factores por los que las mujeres solicitan la ayuda, uno de los motivos más frecuentes que se observan en el instituto es la depresión, pues menciona que en la actualidad lejos de ser un problema aislado, cada vez es una constante común en la sociedad, específicamente en la mujer.

“La depresión es un problema real que viven las mujeres en Durango, este factor lo estamos viendo que se ha dado en su mayoría por mujeres que son reprimidas en el hogar, es decir mujeres que sienten que se quedan ancladas a un solo rol en el hogar. Los tiempos han cambiado y las mujeres se preparan y estudian, llegan al matrimonio y no se desarrollan profesionalmente o los esposos no las dejan trabajar, esto lleva a una depresión, por el motivo de no sentirse útiles y valoradas. Es por eso que buscan el apoyo y con gusto nosotros ayudamos a esas mujeres”, comentó.

Señaló que, en el tema de los hombres, es menor el número de estos que buscan la ayuda profesional en salud mental, esto se adjudica a motivos sociales, los cuales generacionalmente han marcado en México que los hombres no deben mostrar debilidad. Además del orgullo que existe dentro de estos, pues señala que difícilmente un hombre aceptará ayuda externa para afrontar problemas relacionados a depresión, “caso contrario a las mujeres, en los varones hay resistencia a solicitar ayuda, pues puede tomarse como un tema de debilidad, de orgullo, a que se sepa que no puede lidiar con alguna situación, es por eso que vemos en menor medida a los hombres en el instituto. Por lo general buscan otras salidas cuando tienen problemas, como la automedicación, o el uso de alcohol para calmar ansiedad. Pero desgraciadamente son problemas que van más allá, van en lo mental”, señaló.

Expuso que el tema es complejo y que se debe de abordar con mucho tacto para la gente que está desesperada por pedir la ayuda pero que no saben a dónde acudir, dijo que en el instituto de salud mental están con las puertas abiertas a todas aquellas mujeres y varones que quieran atacar sus problemas, ansiedades y depresiones con profesionales, cosa que considera sería la mejor opción, pues pueden tomar decisiones erróneas que pueden lamentar.