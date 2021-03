Mujeres, prioridad en mi gobierno: JAT

*Destaca gobernador trabajo y apoyos a favor de población femenina

Por: Martha Medina

Tendrá Durango otro Centro de Justicia para Mujeres, que se ubicará en La Laguna, informó el gobernador José Aispuro Torres, quien en rueda de prensa destacó el compromiso y trabajo realizado a favor de la población femenina, que es la beneficiaria del 64 por ciento de los programas de carácter social del gobierno, además de las acciones realizadas en el tema de prevención.

En rueda de prensa, el gobernador manifestó que las mujeres de Durango representan la mayor fortaleza de la sociedad y, por ello, es necesario trabajar de manera incansable para avanzar en la lucha contra la violencia de género, pues manifestó que aunque se tienen avances importantes en materia legislativa falta que esas políticas públicas cobren mayor eficacia.

Expresó un reconocimiento a las mujeres que durante esta pandemia han estado de pie, enfrentando en hospitales y clínicas esta enfermedad, trabajando incansablemente para vencer a este virus.

“En esta emergencia sanitaria las mujeres han cuidado más que nunca de nosotros, por eso mi compromiso de trabajar para ustedes”, dijo el gobernador Aispuro, al recordar que se llevaron alimentos a las jefas de familia, madres solteras, mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad que recibieron ayuda del DIF Estatal, además de que se trabaja para que puedan tener autonomía económica mediante la entrega de créditos, además de que se cuenta con dos Centros de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, se les atiende en el Centro de Justicia para Mujeres, al cual han acudido en los últimos 4 años más de 15 mil usuarias.

Dijo que se construirá un nuevo Centro de Justicia para Mujeres, que se ubicará en la Región Lagunera de la entidad; en el tema de la violencia contra ellas dijo que se ha determinado que todos los homicidios de mujeres sean considerados como feminicidios y posteriormente las investigaciones determinarán si lo son o no.

También hizo un señalamiento, por considerar que en algunas de las instancias que se encargan de atender el tema de la violencia de las mujeres, no informan oportunamente sobre acciones que se llevan a cabo a la Comisión Nacional y por eso no ha permitido que en las estadísticas se reconozcan los esfuerzos realizados, por eso dijo que pedirá cuentas de manera permanente sobre este tema. Dijo que se buscará eliminar la alerta de género en 16 municipios y que no se presenten más problemas relacionados con la violencia.

Finalmente, referente a la vacunación, señaló que se recibieron más de 10 mil dosis de vacunas, las cuales se aplicarán en otros 6 municipios de la entidad: Santiago Papasquiaro, San Dimas, Otáez, Canelas, Topia y Tamazula, que se sumarán a las que se aplican en otros puntos de la entidad.

En esta rueda de prensa el gobernador estuvo acompañado por la presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro; el secretario de gobierno, Héctor Flores, así como por la Fiscal del Estado, Ruth Medina Alemán, Julieta Hernández Camargo, presidenta de la asociación “Sí Hay Mujeres en Durango”; Jenifer de la Torre, de “Las que no arden”, así como representantes de distintas agrupaciones y actividades a las que se ha incorporado la población femenina.

