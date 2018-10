Mujeres refugiadas en Grecia denuncian condiciones y demandan más protección

Atenas, 5 oct (EFE).- Amnistía Internacional (AI) informó hoy de que las mujeres refugiadas en Grecia denuncian violaciones de sus derechos y demandan cambios que les permitan reconstruir sus vidas, destrozadas no solo por tener que haber abandonado sus países, sino por las vejaciones que sufren a diario en su éxodo.

La organización de defensa de los derechos humanos presentó en Atenas un informe que recoge testimonios de más de un centenar de mujeres y niñas solicitantes de asilo que viven en campos de refugiados y otros alojamientos desde marzo de 2017.

“Lo que más resalta es la enorme fortaleza de estas mujeres a pesar de todos los riesgos a los que se tienen que enfrentar: en sus países de origen, en el viaje, en el que están expuestas a muchos peligros porque no hay vías seguras, pero también cuando llegan a Europa”, dijo hoy a Efe Mónica Costa, autora del informe de AI.

“Las condiciones son inaceptables, tienen que pasar meses en campos sobrepoblados que las exponen a muchos riesgos. Estos campos son peligrosos para todo el mundo pero particularmente para las mujeres. Nos contaron que no salían de noche porque no hay luz o no van al baño porque se sienten inseguras sin cerrojos”, relata Costa.

El informe, titulado “Quiero decidir sobre mi futuro. Mujeres desplazadas en Grecia alzan la voz”, concluye con diez demandas que las propias mujeres entrevistadas han compartido con AI.

“Lo que queríamos con esto era reflejar sus visiones y sus voces”, cuenta la autora.

Las refugiadas solicitan a las autoridades griegas y europeas, así como a las agencias no gubernamentales presentes, que cumplan con diez demandas para asegurarles la protección a la que tienen derecho.

Piden alojamientos dignos alternativos a los campos, el traslado de los solicitantes de asilo y migrantes de las islas a Grecia continental, proteger a las mujeres con personal formado apropiadamente y dándoles acceso a información, refugio y asistencia legal y sanitaria, todo ello en lenguas que puedan entender.

Además, solicitan que se incremente el personal femenino y la oferta de servicios a los que pueden acceder las mujeres y sus hijos, así como la creación de espacios seguros solo femeninos y la inclusión de sus perspectivas y capacidades en los planes de integración y empleo en el país.

Especialmente, la demanda a la que más importancia dan es que se las incluya de forma activa en las consultas, la formulación y la puesta en marcha de medidas que les afectan directamente, es decir, que se las tenga en cuenta para decidir sobre su futuro. EFE