Multados 3 mil choferes de transporte público

Principalmente por no aplicar protocolos de salud

Durante lo que va del año se han aplicado cerca de 3 mil sanciones a unidades del transporte público en sus distintas modalidades, por irregularidades que se relacionan principalmente con la aplicación de protocolos de salud en los vehículos, informó el subsecretario de Movilidad y Transportes en el Estado, Lorenzo Martínez Delgadillo.

Al referirse a la situación que se presenta sobre el cumplimiento de los reglamentos vigentes en el tema de transporte público, el funcionario recordó que de manera regular y permanente se supervisa el actuar de los choferes de las unidades que prestan este servicio, por ser quienes llevan la mayor responsabilidad al ser los operadores, para luego manifestar que durante este año se tiene una estadística respecto a las sanciones que se aplican a los conductores en todas sus modalidades.

Añadió que de las casi 3 mil sanciones que se han aplicado cerca de 500 corresponden al tema de pandemia, específicamente por la aplicación de medidas preventivas, como es el uso de cubrebocas, el gel, la sana distancia, la saturación de unidades, etcétera, “se da, nosotros no buscamos imponer sanciones pero la ley nos obliga y lo hacemos de manera prácticamente diaria”, dijo.

Externó que se trata de irregularidades no especificadas en el reglamento, pero son las que se detectan con mayor frecuencia por parte de los inspectores, como las relacionadas con los protocolos para prevenir contagios de covid 19, y otras como la no presentación de la licencia, no portar en algunas ocasiones la camisa blanca que debe usar el chofer en condiciones de pulcritud, además de otras.

Respecto a las sanciones que se aplican en estos casos, van desde dos salarios mínimos hasta casi 2,400 pesos, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.

Se mantiene tarifa preferencial de 5 pesos

Por otra parte, la Secretaría de Gobierno y las organizaciones de transportistas firmaron un convenio por medio del cual se deja sin efecto la actualización en las tarifas preferenciales en el servicio de transporte público, hasta el mes de diciembre de este año, lapso durante el cual estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad continuarán con el pago de 5 pesos.

Después de realizar un estudio socioeconómico, en el cual se tomaron en cuenta variables como el aumento en los precios del combustible, refacciones e insumos para las unidades del transporte público, se aprobó una modificación en las tarifas del servicio, aunque en apoyo a la economía de las familias se determinó reconsiderar las tarifas preferenciales y aplazarlo hasta el 31 de diciembre de este año, medida que fue aceptada por organizaciones como Sindicato de Choferes de la CTM, Sindicato de la Alianza y de Transportes Mixtos, cuyos dirigentes firmaron el convenio correspondiente.

