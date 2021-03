Multados 380 comercios por Brigada Covid

El juez cívico municipal, Mario Pozo Riestra, señaló que son alrededor de 380 actas las que se han levantado a comercios locales, debido a que no acatan los protocolos de salud, sobre todo en el tema de los tapetes, ya que en muchas ocasiones se encuentran sin el líquido sanitizante, multa que equivale a los 1,500 pesos.

“Ahorita yo creo que ha habido un cierto relajamiento en el tema de los protocolos de salud, se da mucho el tema de que los sanitizantes no tengan el líquido, que no tengan el gel antibacterial o que algunos de los trabajadores no porten su cubrebocas”, indicó.

“También es la época de que se venza el plazo de los refrendos y constancias de apertura, de los dictámenes de protección civil, también quienes se dedican al tema de restaurant-bar ya deben estar pagando los refrendos de sus patentes, los certificados de salud, sobre todo aquellos que expenden alimentos preparados deben tener certificados de salud vigentes, cada 6 meses deben de renovarlos; son algunas de las cuestiones por las cuales se han levantado estas actas administrativas”, señaló el juez administrativo.

Además, externó que la mayoría de estas actas terminan en una multa económica a pesar de que a cada negocio se le da un plazo para que regularice su situación, pero la mayoría termina incurriendo en estas faltas y tienen que pagar alrededor de 1,500 pesos.

Para finalizar el juez hizo un llamado a los dueños de los negocios a que cumplan con las medidas sanitarias, ya que no se trata de un tema recaudatorio sino que se trata de cuidar la salud de todos.

