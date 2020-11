Multarán a negocios y transporte que permitan acceso sin cubrebocas

*En cambio ciudadanos omisos solo recibirán un apercibimiento

Aprobó el Congreso del Estado la nueva Ley Para el Uso del Cubrebocas, el cual contempla sanciones a los negocios, dependencias y unidades de transporte público que permitan el acceso a personas que no utilicen las mascarillas, con las cuales se busca prevenir contagios de Covid-19.

La diputada Sandra Lilia Amaya manifestó que el Congreso implementó un modelo nuevo respecto al uso del cubrebocas, pues recordó que distintos grupos parlamentarios presentaron una iniciativa sobre este tema, al igual que el gobernador Aispuro Torres, por lo cual se elaboró una nueva ley, a través del diálogo con los coordinadores parlamentarios para garantizar la aplicación de esta medida preventiva.

“Tenemos que garantizar el uso del cubrebocas en lugares donde se den contagios como el transporte público, oficinas, centros de trabajo, que es donde se aglomera la gente, además de garantizar también los derechos humanos de las personas”, dijo, pero no se puede aceptar que existan arrestos, cárcel, que puedan confrontar en la calle a los ciudadanos y darse el uso de la fuerza de la policía hacia los ciudadanos.

Manifestó que el objetivo es que no se permita la entrada a personas que no tengan cubrebocas o que no lo utilicen ahí, es donde se pondrán algunas sanciones como trabajo comunitario, entrega de material de salud o multa económica.

Cabe mencionar que durante el análisis de las iniciativas sobre el uso del cubrebocas las posturas de los legisladores fueron encontradas, pues mientras algunos como María Elena González plantearon la necesidad de que se establecieran sanciones económicas pero a los ciudadanos que no lo porten, otros como Carlos Maturino Manzanera consideró que solo se les haga un apercibimiento, mientras que a los negocios que permitan el acceso de clientes en esta circunstancia sí se aplique una sanción.

