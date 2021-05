Munar, maratón ante Thompson para alcanzar la segunda ronda

(actualiza con declaraciones de Munar)

París, 31 may (EFE).- Por segunda vez en cuatro participaciones, el español Jaume Munar superó la primera ronda de Roland Garros, tras derrotar al australiano Jordan Thompson por 6-7(6), 6-1, 7-6(5) y 6-4 en un maratón de casi 4 horas y media.

El mallorquín, 72 del ránking a sus 24 años, buscará disputar por vez primera una tercera ronda de un grande contra el estadounidense Reilly Opelka, cabeza de serie 32, verdugo del eslovaco Andrej Martin por 6-3, 6-2 y 6-4.

“Tenísticamente no me he encontrado al nivel que debería, pero he tenido una regularidad que no tenía antes. Sin hacer un gran partido contra un rival peligroso he ganado”, afirmó el español.

Munar valoró estar en este tipo de torneos tan especiales y haber logrado su segunda victoria en el mismo.

“Siempre es especial jugar partidos de Grand Slam, te das cuenta de que estás en los sitios más predilectos del tenis y eso se valora. Es mi cuarto año en París, pero siempre significa mucho, tengo también grandes recuerdos de cuando jugaba en júnior”, afirmó.

El español destacó lo difícil que será el duelo contra Opelka en segunda ronda.

“Es un rival complicado, un gran sacador, le gusta jugar rápido, hacer tiros. El partido no tendrá mucha historia desde el fondo de la pista, pero tengo que basarme en lo que he hecho bien. Será primordial tratar de parar y neutralizar su saque”, dijo.

“Será un partido diferente a lo acostumbrado en tierra batida, pero será un reto y como tenistas, afrontamos con ganas estos retos, sabiendo que será complicado pero que haciendo lo que tengo que hacer tengo mis posibilidades”, añadió. EFE