Munar se va del Abierto “positivo” y consciente de que “queda mucho camino”

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista español Jaume Munar quedó hoy fuera del Abierto de Estados Unidos tras perder su segunda ronda contra el argentino Diego Schwartzman, pero se lleva un debut en el Grand Slam “positivo”, consciente de que le “queda mucho camino”.

“Físicamente estaba muy bien para hoy y tenísticamente ha sido casi desastroso, pero sin duda es positivo para mí; lo importante es terminar el año jugando el máximo de partidos a este nivel”, dijo a los periodistas el joven balear, para quien “todo lo que sea experiencia es positivo”.

Munar, número 85 de la ATP, admitió que jugar “con los mejores el mundo” y sin franjas de edad ha sido un “reto realmente complicado”, pero aseguró que todo el tiempo que ha pasado superándose en pista le será útil para sus siguientes metas.

En ese sentido, consideró su primera jornada contra el belga Ruben Bemelmans complicada por las “condiciones” climatológicas, y es que jugó durante casi cuatro horas al sol antes de imponerse por cinco sets, con 5-7, 6-3, 7-6 (3), 2-6 y 6-1.

Hoy, a pesar de tener el partido “casi perdido” contra Schwartzman, que finalmente venció por 6-2, 6-0, 5-7 y 6-2, quiso “dar la vuelta en el tercer set” y sacó motivación para intentar lograr “cada punto”.

“Se da cuando estas al borde de la derrota, porque nadie se quiere ir de un torneo como este”, reconoció Munar, quien convino que hay que “dar el cien por cien, y si no me sirve para hoy me servirá para el próximo partido”.

Aunque no ha sido suficiente esa vuelta en el tercer parcial, “son pasos adelante”, dijo el tenista, que es “consciente de que queda mucho camino, pero seguir creciendo y jugando con gente de este nivel seguro que me ayudará”.

Munar señaló que el “tema de no aflojar es personal” porque, tal y como ha sido educado, “las cosas se hacen hasta el final con la máxima ilusión posible”, algo que ha hecho “a pesar de” su nivel de tenis “y sin quitar mérito” al argentino, que “ha jugado mejor”.

En el cuarto y último set “he tenido opciones de ‘break’, me he sentido mejor en la pista… me quedo con eso, lo positivo de haber sabido dar vuelta a un partido que estaba casi perdido”, desgranó.

El tenista de 21 años expresó la ilusión que le ha supuesto estar dentro del corte para acceder al Abierto de Estados Unidos, algo que no esperaba a mediados de año, y dijo que ahora tiene la mirada puesta en el ATP Next Gen Finals en Milán.

Asimismo, explicó que entre sus planes está viajar a Francia y Shanghái para alargar “buen momento” que atraviesa el resto del año en diferentes torneos, que afrontará con “ilusión” y “optimismo”. EFE