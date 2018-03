Muñecas tejidas, con el nombre de México en sus entrañas

Por Mariangel Calderón

México, 15 Mar (Notimex).- Lupe, Lola e Isabel son algunas de las pequeñas muñecas tejidas a mano por siete artesanas mexicanas; ellas, elaboran la representación de las típicas muñecas que abundan en todos los rincones del país, solo que las visten con trajes originarios de algunas regiones.

Las pequeñas muñecas que también toman las formas de tradicionales Adelitas revolucionarias y de la pintora Frida Kahlo requieren de al menos 20 horas para esperar muy sentadas en los aparadores de la firma familiar Mukka a que alguien se las lleve.

La propietaria del lugar, Karina Olayo explicó a Notimex que Mukka nació con la idea de impulsar la artesanía mexicana y se dedica al diseño, desarrollo y distribución de regalos artesanales con trabajos en madera a mano, así como bolsas tejidas a mano y de mimbre con vivos cinturones de San Cristóbal de las Casas de Chiapas.

Las muñecas, que llevan la marca personal de las artesanas, son todas diferentes pero con cierto grado de simetría y son aderezadas con diferentes artículos representativos de Veracruz, Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Tabasco y de la región mazahua.

Karina, comenzó como muchas personas en la Ciudad de México, trabajando sus artesanías en el puesto de un tianguis; sin embargo, desde hace dos abrió un colorido lugar en la tercera sección de la colonia Valle de Aragón, en Ciudad de México.

El taller, además busca ayudar a mujeres amas de casa, abuelas y madres que se dedican a sus familias y les posibilita la oportunidad de trabajar desde casa en sus tiempos libres.

“Se trata de valorar la cultura y el trabajo de las personas, cada pieza requiere un tiempo, dedicación y detalle, cada muñequita tiene parte de nosotros, porque hasta el estado de ánimo influye, hay que apoyar a nuestros artesanos mexicanos, hay tantos productos que no se asemejan a lo que se hace en México”.

Karina es apoyada por su familia y su papá es quien se dedica a la talla de la madera que se requiere para hacer los multicolores artículos de madera que también se ofrecen en Mukka, que participará por segunda ocasión en la feria artesanal Las Manos del Mundo que inicia este 16 y hasta el 18 de marzo próximos; se espera la participación de 100 artesanos de 20 estados de la República y 12 países.

Ahí ofrecen no solo a las pequeñas y coloridas muñecas, sino de los cuatro diferentes diseños de bolsas de palma tejidas a mano por artesanos mexicanos con vivos colores provistos por cinturones tejidos por una artesana de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.

María Barrón es una de las artesanas que trabaja en Mukka, ella además de hacer preciosas muñecas se dedica a la atención de su familia, “cada que terminamos una muñeca, al menos yo que también me toca hacer el terminado me emociono tanto al verlas terminadas que pienso “ay otra de mis niñas”, ya no son nuestras muñecas, nuestras figuras, son nuestras niñas”.

Para ella, elaborar estas artesanías desde hace ya dos años la hacen sentir importante y orgullosa de su trabajo porque la elaboración de sus niñas lleva parte de su esencia, agregó con una sonrisa.

