Municipio debe dejar de comprar maquinaria: Regidor        

El regidor David Payán Guerrero señaló que el Municipio de Durango con la compra de maquinaria se está convirtiendo en una constructora y dejará sin obra a los constructores locales, recordó que en los años 90 sucedió algo similar y al final las máquinas se tuvieron que subastar como chatarra, pues si el Estado no ha tenido la capacidad de mantener tanta maquinaria, menos lo podrá hacer el Ayuntamiento.

“Estamos queriendo armar una constructora para el Municipio, pero no tenemos la capacidad en el personal ni en la preparación técnica para manejar este tipo de maquinaria, para poderle dar abasto al equipo que compraron para recuperar pavimento, yo creo que zapatero a tus zapatos”, consideró.

“Estamos tratando de ser una constructora grandota, dejar sin empleo a los constructores locales y por el otro lado no tenemos la capacidad de mantenimiento ni de recurso humano, no hay ninguna certificación que avale que nuestro personal está preparado para manejar este tipo de máquinas, yo creo que la intención es buena pero hubiera preferido que se proyectaran más calles para pavimentar e ir comprando poco a poco maquinaria”, agregó.

De la misma manera el regidor mencionó que el Municipio ya no adquirirá la máquina asfaltadora por cuestiones de carácter técnico.

Comentó que tiene conocimiento de que la adquisición de esta maquinaria ya no se dará y el recurso se invertirá en comprar asfalto, lo cual, dijo, no es una mala idea, ya que mantener este tipo de máquinas es caro y a la larga se iba a gastar más de lo que se pudiera ahorrar, pues no se tiene tampoco la capacidad del recurso humano para operarlas.