Municipio no puede sancionar masivos

Por: Martha Medina y David Favela

El juez cívico Mario Pozo Riestra manifestó que a pesar de que el gobernador Aispuro Torres anunciara la cancelación de eventos masivos como medida para contener el incremento de contagios covid, el Municipio no los suspenderá hasta que no salga un acuerdo administrativo, por lo cual próximos eventos que se tienen contemplados sí se estarán realizando en próximas fechas.

“¿Cómo vamos a sancionar los eventos si no está un acuerdo vigente? Los que sancionamos somos nosotros y quedarán suspendidos una vez que se emita un acuerdo, no hay un acuerdo administrativo por parte del Municipio y el acuerdo vigente es el del 15 de febrero, en ese acuerdo no estaban prohibidos los eventos masivos, nosotros donde podríamos actuar es exclusivamente en cuanto al aforo que está establecido”, declaró el juez.

Señaló que aunque el acuerdo por parte del Municipio saliera este día dichos eventos no podrían cancelarse, ya que están autorizados previamente y no entrarían dentro de este documento.

Indicó que seguirán con las medidas y recorridos por parte de la Brigada Covid para estar verificando que se cumpla con todos los protocolos de salubridad, destacó que el tapete sanitizante ya no será obligatorio en las negociaciones, ya que se ha comprobado que el mismo no era de mucha ayuda en el combate del covid-19, por lo cual no podrán levantar actas administrativas por no contar con el mismo, pero sí por la falta de termómetro o gel antibacterial o si no respetan los aforos.

Comentó que serán un poco más flexibles en cuanto a las clausuras, ya que primeramente estarán exhortando a los comercios y si no toman las acciones pertinentes entonces ya serán clausurados o sancionados.

“Eventos son una inconciencia total”

Por su parte la presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, pidió a la Presidencia Municipal que cancele los festejos que pretenden realizar estudiantes de nivel profesional, ante el riesgo de que se incrementen los contagios de covid-19 entre este grupo de la población, además de hacer un llamado a los padres de familia para que apoyen esta acción y eviten que sus hijos asistan.

Manifestó que la autoridad tiene que ser muy enérgica, pues aunque la postura del gobernador Aispuro Torres va en este mismo sentido, recordó que los municipios son autónomos, por lo cual también pidió a los padres de familia que hagan algo para proteger la salud de los jóvenes, para insistir al alcalde capitalino que atienda esta situación.

“Yo le pediría de favor que las cancele, que se brinque tantito los lineamientos, es por el bien de nuestros jóvenes, que después se hagan las bandas, no pasa nada, tiempo para festejar habrá, pero ahorita es importante que cuidemos más a nuestros muchachos”, dijo.

“Nada más vayan a asomarse a los hospitales, cómo están, los médicos están cansados de recibir a todos los enfermos, o sea llegan exigiendo camas, pues vamos a ver cuántos brotes salen de esos eventos, es una inconciencia total”, puntualizó.

Manifestó que leyó un twitter donde dicen que las bandas del ITD se van a llevar a cabo, “a mí se me hace injusto, un jalón de orejas claro que sí, porque deben tomar mejor las decisiones, no se trata de que si les damos gusto a los estudiantes o no, se trata de salvarles la vida, porque al hospital llega gente que tiene una vacuna y todos los jóvenes apenas se están vacunando”.

“Qué estamos esperando, que se nos enfermen los muchachos”, dijo la presidenta del DIF, al señalar que no le agrada meterse en estos temas porque no le corresponden, pero el sector médico está cansado, además como ciudadana hace este llamado porque ve las cosas y que no hay conciencia, pues el covid existe, pega, mata, para cuestionar que no se haga conciencia de que esto afecta a todos y que la cepa viene dura.

