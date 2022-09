Municipio realiza ajustes para hacerse de recursos

José Antonio Ochoa Rodríguez, presidente municipal de la capital, afirmó que se han hecho algunos ajustes administrativos para hacer ahorros a las finanzas locales, lo que ha llevado a recortar gastos de representación del personal del Ayuntamiento.

El munícipe señaló que, además de revisar el estado de la nómina en cada una de las dependencias y subdirecciones municipales, se han hecho algunos recortes a gastos que estaban un poco elevados, como es el tema de telefonía celular; “a nadie se le ha quitado su teléfono, pero era necesario hacer ajustes”.

El edil dijo que, adicionalmente, el Municipio de Durango buscará los recursos legales para recuperar los montos correspondientes a participaciones federales, toda vez que el gobernador del estado Esteban Villegas Villarreal confirmó que el Gobierno Federal no le adeuda recurso alguno al estado de Durango.

“Si bien no se van a buscar culpables, sí es necesario saber qué pasó con el recurso y recuperarlo en favor de la economía del municipio; no se vale buscar culpables a toro pasado, ni sentarnos a llorar a una esquina. Hay que actuar, porque lo que más nos preocupa ahora es no dejar a los trabajadores sin su pago”.

Ochoa Rodríguez afirmó que es este tema, el de pago de nómina, el que más preocupa al Ayuntamiento, pues si bien no hay liquidez para varias cosas, lo que se está priorizando es el pago de salarios; “nos está ayudando el programa Ahorra es cuando y los ajustes, pero se necesita se entreguen las participaciones”.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp