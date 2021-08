Municipio sin capacidad de frenar deterioro de pavimento: Regidor

El regidor David Payán Guerrero manifestó que ante las lluvias el Gobierno Municipal no ha tenido la capacidad para hacerle frente al deterioro del pavimento, esto ya que no han sabido escuchar las voces de los expertos y aún se tiene que comprar el asfalto por la falta de una planta asfaltadora en la ciudad.

“Yo primeramente iniciaría diciendo que ante el embate de las lluvias el Gobierno Municipal no ha tenido la capacidad para hacerle frente de manera eficaz y eficiente al tema del deterioro del pavimento, por un lado reconozco el esfuerzo del alcalde que mediante disciplina financiera logró equipar a la Dirección de Obras Públicas con una maquinaria de casi 80 millones de pesos, pero desgraciadamente ha sido la tónica de este gobierno la de no escuchar y no consultar las voces de los expertos”, consideró.

“Por un lado compramos maquinaria muy cara que no sabemos si nos va a quedar muy grande para recuperar la pavimentación de muchas calles, porque no tenemos una planta asfaltadora y aún tenemos que seguir comprando el asfalto, pero por otro lado se deja de lado a muchas constructoras que también generan fuentes de empleo y tienen la capacidad técnica para poder recuperar pavimentos y darle certeza y calidad a los trabajos”, agregó.

“De la misma manera se omite la compra de máquinas bacheadoras que es lo que necesitábamos, ya que tienen un precio de alrededor de 4 millones de pesos en donde estaríamos dándole un mayor alcance al deterioro del pavimento con una mayor calidad y sin la necesidad de tanto personal, ya que se puede operar con solo dos personas”, finalizó el regidor.

