Municipios con más dificultades en transparencia

Aunque se avanza de manera correcta a nivel nacional en la información que se sube a la plataforma de transparencia, hay gobiernos que aún tienen dificultades para cumplir con esta obligación, porque tienen pocos recursos para realizar esta tarea, señaló Eugenio Monterrey, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Entrevistado poco antes de inaugurar un curso de capacitación sobre acceso a la información, el Comisionado manifestó que se avanza de manera correcta a nivel nacional en cuanto a la información que suben los sujetos obligados a la plataforma de transparencia, pues se tienen elevados niveles de complementación en los datos que se encuentran en este espacio.

Agregó que dentro del trabajo que se realiza en todo el país con respecto al tema de transparencia y para subir información a la plataforma, destaca el esfuerzo que realizan los municipios para cumplir con sus obligaciones en este tema, pues puntualizó que son los que tienen mayores dificultades porque tienen pocos recursos para poder llevar cabo esta tarea.

“Debemos recordar que las normas mandatan que deben subir información los municipios que tengan más de 70 mil habitantes”, dijo textualmente el Comisionado, al señalar que se trata de gobiernos que son obligados normativamente a subir la información, pero las limitaciones que tienen para ello pueden ser la causa por la cual algunos dicen que no, aunque muchos cumplen de manera voluntaria.

Por otra parte, el Comisionado se refirió también a la consulta sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, que se realiza en estos momentos en todo el país, al señalar que en este proceso, si quienes participan sienten que sus datos personales no son protegidos de manera adecuada, pueden reclamar sus derechos ante el INAI.

Explicó que en este caso, lo que se relaciona con los datos personales no es tanto la parte electoral pues no tiene nada que ver con esta consulta, por lo cual recordó que los dueños de los datos personales son los ciudadanos y son quienes deben ejercer sus derechos y preguntar a quienes hacen consultas, acerca de este tema y si la respuesta no es satisfactoria, o se considera que pueden ser vulnerados, entonces se debe levantar una denuncia al respecto.

Con respecto a que podrían ser resguardados por Morena, el comisionado puntualizó que se desconoce quiénes cuidarán los datos personales de los ciudadanos que participarán en la consulta que se realiza en estos momentos, aunque recalcó que ante cualquier duda, las personas interesadas en este tema pueden acudir al INAI.