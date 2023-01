Municipios no acostumbran comprobar aplicación de recursos

Uno de los problemas que se presentan con las observaciones que se hacen a las cuentas públicas municipales, es que muchas veces algunos municipios con muy pocos ingresos son observados porque la gente no está acostumbrada a entregar la documentación para comprobar la aplicación de recursos, señaló la diputada Patricia Jiménez, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado.

Al referirse a las observaciones que se hicieron durante la revisión de cuentas públicas que se realizó en los últimos meses del año pasado, la legisladora puntualizó que todas deben ser solventadas por las administraciones municipales a las que se les hicieron, sin importar el monto de recursos que representan.

Sin embargo, puntualizó que en el caso de las observaciones a municipios que tienen muy pocos ingresos, con frecuencia obedecen a que la gente no está acostumbrada a entregar documentación para comprobar la aplicación de recursos, porque piensa que no pasa nada, “hay presidentes municipales que entran todavía a trabajar a la administración y no saben qué tienen que entregar de documentación, por eso la Comisión de Hacienda, en conjunto con la Entidad de Auditoría Superior del Estado, antes de que iniciaran las nuevas administraciones, les impartieron a sus integrantes varios cursos para que tengan en cuenta lo que tienen que entregar en cuanto a documentos, para que al final del año, o también de su administración, no tengan ningún problema”, explicó la legisladora.

Al mismo tiempo, consideró necesario que se elimine el porcentaje de tolerancia que actualmente contempla la ley en cuanto a la revisión de las cuentas públicas, además de que se tiene que dialogar con la entidad, para que las cuentas que tengan observaciones, ya sea que se aprueben o no por el Congreso, vigile que se solventen en su totalidad, pues se tienen casos que no se han atendido durante muchos años, situación que implica una responsabilidad no solamente de la EASE, sino también de la Contraloría y de otras instancias que no han entrado a este tema, pues consideró que las autoridades han sido “pasalonas”, en cuanto a las observaciones de las cuentas, así como la transparencia con la que deben entregarse.

