Munir dice que le gustaría regalarle a la afición una victoria frente España

Moscú, 20 jun (EFE).- El portero de la selección marroquí, Munir al Khajoui, aseguró que su equipo saldrá a ganar a España en el último partido del mundial a pesar de haber quedado eliminados “por orgullo” y para “hacer un regalo” a todos los marroquíes que han viajado a Rusia.

Muy triste por una derrota frente a Portugal que consideró injusta, el guardameta del Numancia se quejó, además de la actuación del árbitro, al considerar que les había perjudicado con decisiones en ambas áreas.

“Sobre todo en el gol, creemos que le hace falta a Bioutaib, que es el que está en zona ahí, en la zona en la que está Cristiano Roanaldo, y nos cuesta el gol. Yo no lo he visto, pero Boutaib dice que le da un golpe muy fuerte y le aparta y hace que no pueda despejar ese balón”, afirmó.

“Y luego detalles del partido que al final si llegan a pasar en el otro área seguro que lo hubiese pitado, son cosas del fútbol que pasan y al final se te queda cara de tonto, porque estoy convencido de que si llegan a ser en el otro área u otro jugador con otro nombre u otra repercusión se pitan”, agregó.

Aun así, Munir insistió en que los jugadores salieron del campo “muy orgullos” de su partido, en el que fallaron numerosas ocasiones, jugaron mejor, y tuvieron contra las cuerdas a Portugal, que solo disparó dos veces a puerta.

“Muy orgulloso por la imagen que hemos dado como equipo, sobre todo por mis compañeros, que después de un partido en el que perdimos contra Irán de una manera muy cruel, el equipo supo rehacerse”, señaló.

“Hoy, sobre todo empezando con el gol de Cristiano, el equipo supo reaccionar, creo que el equipo mereció muchísimo más en este mundial y nos vamos muy tristes pero muy orgullosos por toda la gente que ha venido aquí a apoyarnos y sobre todo por la imagen que hemos dado”, agregó.

“El fútbol ha sido cruel con nosotros, es lo que pensamos nosotros, en los dos partidos creo que merecimos mucho más, que propusimos muchísimo más que el rival, pero bueno el fútbol es así, son pequeños detalles”, insistió

Munir admitió que el equipo necesita recuperarse para afrontar el último partido frente a España, y que lo harán con el convencimiento de que pueden lograr una victoria, como creían tanto frente a Irán como a Portugal.

“Contra Irán cometimos un error en el último minuto, contra Portugal yo creo que también un detalle del árbitro… son pequeños detalles que al final nos han hecho estar en esta situación y bueno nos queda un partido todavía”, dijo.

“Vamos a ver qué pasa con España hoy, a ver cómo afrontan el partido, pero nosotros, ya te digo, nosotros con orgullo, sobre todo por darle una alegría a toda la gente que ha venido hasta aquí, por el apoyo que nos han dado. Se lo merecen de corazón y nos gustaría darles ese regalo”, concluyó. EFE