Murray: “No sufráis por mí. Nadie me obliga a seguir jugando”

Londres, 12 jun (EFE).- Andy Murray, ganador de tres Grand Slams, se refirió a la gente que le pide que deje de jugar, por no estar al nivel de antaño, y dijo que no tienen que estar “tristes” por él, ya que nadie le fuerza a seguir en el circuito.

El tenista británico, ex número uno del mundo, está ahora mismo en el puesto 123 del mundo y no compite en individuales desde principios de marzo. Se ha saltado toda la gira de arcilla, donde solo disputó un partido de dobles.

“Hay mucha gente que me dice que deje de jugar al tenis. Dicen que es triste y que no quieren verme jugar así, que me lesiono, que no puedo hacer esto, que por qué sigo…”, dijo Murray en una entrevista con The Guardian.

“Y yo lo que digo es que no estén tristes por mí. Me gusta hacer esto y yo he elegido hacerlo. Nadie me fuerza a ello. El deporte a veces es raro porque la gente parece desesperada para que te retires y dejes de hacer lo que amas”, añadió.

Murray disputará la próxima semana el torneo de Queen’s, que le servirá como preparación para Wimbledon, su gran objetivo de la temporada y el Grand Slam que ha conquistado en dos ocasiones, en 2013 y 2016.

“Quiero estar en forma y poder jugar y creo que lo estaré. Estoy con muchas ganas de jugar en Wimbledon otra vez. Enfrente del público. He echado de menos eso”, agregó Murray. EFE

