Musical “Hamilton” de Lin-Manuel Miranda hace vibrar a los puertorriqueños

San Juan, 12 ene (EFE).- El musical “Hamilton”, creado por el dramaturgo y artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, hizo vibrar hoy a los cerca de 2.000 asistentes que acudieron al estreno de la obra en la isla caribeña, donde se presentará hasta el próximo día 27 en el Centro de Bellas Artes de San Juan.



La noche comenzó con una ovación cerrada de cerca de un minuto a Lin-Manuel Miranda cuando apareció sobre las tablas para interpretar la canción “Alexander Hamilton” escenificando al personaje histórico del mismo nombre, quien fuera uno de los padres fundadores de Estados Unidos.



Los puertorriqueños, a los que se sumaron unos cientos de estadounidenses que se desplazaron a la capital caribeña para estar presentes en la inauguración de la obra, no dejaban de aplaudir y gritar a su ídolo, hijo de boricuas y considerado por los locales uno más de los suyos a pesar de haber nacido en Nueva York.



Con un Centro de Bellas Artes completamente abarrotado, Lin-Manuel Miranda fue el eje de un espectacular montaje que encantó a un público ya ganado de antemano y que no se cansó de aplaudir durante todo el musical.



Tras más de un año de preparación, “Hamilton” se estrenó en Puerto Rico, una pieza escrita y protagonizada por el propio Lin-Manuel Miranda, que llevaba 2 años y medio sin interpretar a su personaje.



Lin-Manuel Miranda dio vida a uno de los padres fundadores de Estados Unidos, lo que repetirá durante 22 funciones más en San Juan a beneficio del Fondo Flamboyán para las Artes, que ayuda a artistas y organizaciones artísticas de la isla caribeña.



“Hamilton” contó con la dirección de Thomas Kail y la orquesta musical de Alex Lacamoire, mientras que la coreografía estuvo a cargo de Andy Blankenbuehler y la producción es de Jefrey Seller en colaboración con Ender Vega.



La obra está inspirada en la biografía de Alexander Hamilton y está escrita por Ron Chernow.



Nacido en la isla caribeña de Nieves, Hamilton llegó a Estados Unidos de joven para convertirse en uno de los padres fundadores del país norteamericano.



El musical “Hamilton” pretende recaudar 15 millones de dólares para apoyar instituciones y grupos artísticos, como parte de un plan para la reconstrucción de Puerto Rico, devastado tras el paso del huracán María por la isla en septiembre de 2017.



Durante más de 2 horas y media el público no paró de aplaudir, aunque el final fue apoteósico cuando el dramaturgo y cantante cerró la representación nombrando a todos los que han contribuido a que “Hamilton” haya podido llegar a Puerto Rico.



Lin-Manuel Miranda sacó una bandera de Puerto Rico y se la colocó en la espalda entre los aplausos de un público que se fue a su casa convencido de haber disfrutado de una representación histórica.



“Hamilton”, que se estrenó en enero de 2015 en Broadway, llegó a la isla como sexta representación tras pasar por varias ciudades de Estados Unidos y Londres (R.Unido). EFE



