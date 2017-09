Nacho: “Dudas no tenemos nunca”

Redacción deportes, 23 sep (EFE).- El defensa del Real Madrid Nacho Fernández, destacó la importancia de los tres puntos obtenidos en el estadio de Mendizorroza, lamentó las ocasiones falladas y subrayó que, a pesar de los malos resultados, el equipo blanco no ha tenido dudas nunca.

“Dudas no tenemos nunca. Trabajamos bien durante todo el año. Somos un grupo comprometido que trabajamos muy bien. Es verdad que ha habido marcadores que no esperábamos pero no tenemos dudas”, destacó en beIN Sports el zaguero madridista.

Nacho, que jugó como lateral izquierdo por las lesiones de Marcelo y Theo, reconoció la falta de puntería. “Estamos fallando cosas que otros años no fallamos. Pero tenemos grandes jugadores y por eso no nos tenemos que preocupar de esa situación. Otras veces la pelota entra sin problemas”.

El jugador del Real Madrid destacó la importancia de la victoria ante el Alavés. “Hemos dominado el partido bastante bien en un campo complicado que aprieta mucho y hemos logrado tres puntos que son muy importantes”. EFE