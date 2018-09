Nacho Vázquez estará en Durango

El ex jugador del rebaño sagrado supervisará la calidad de la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana

El ex jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ignacio “Nacho” Vázquez, estará en la ciudad de Durango el próximo lunes con la finalidad de supervisar la calidad que por más de 8 años mantiene la Escuela de Futbol “Chivas Guadiana”, organización afiliada a la metodología del propio equipo de la Liga MX del Deportivo Guadalajara.

Su labor en nuestro estado es de ratificar a la escuela “Chivas Guadiana” como escuela oficial, evaluar a sus entrenadores, brindar asesorías en el trabajo deportivo, tratara programas sobre los futuros proyectos para este ciclo y sobre todo a invitar a todos los chicos y chicas a formar parte de esta grandiosa institución.

Gracias a la gestión del director y del gerente general de “Chivas Guadiana”, Jesús “Pili” Quiñones Gámiz y Alfredo Sierra Soria, respectivamente, es que la próxima semana estará “Nacho” Vázquez en la entidad duranguense, con el objetivo de que la institución duranguense crezca en su nivel futbolístico, se actualice en las metodologías del cuadro roji-blanco y conozca los nuevos proyecto del Deportivo Guadalajara, mismos que resultan por demás ambiciosos y atractivos.

Es de suma importancia mencionar que el ex goleador de las Chivas del Guadalajara también llega a la tierra del cina para promocionar la Copa Mundial de Escuelas Chivas 2018, un torneo novedoso que sin duda alguna vendrá a proyectar el talento que existen en cada una de las academias de Chivas establecidas a lo largo y ancho de la República Mexicana, por lo que “Nacho” encabezará las visorias que se celebrarán el martes 25 de septiembre a las 17:00 Horas en las instalaciones de “Chivas Guadiana” –Segunda de Selenio S/N Ciudad Industrial, esto solo para las categorías sub 13, sub 15 y sub 17.

El personal administrativo, profesores, directivos y sobre todos los alumnos de “Chivas Guadiana” ya se encuentran listos para recibir a Ignacio “Nacho” Vázquez, en un 2018 en donde esta institución duranguense cumple 11 años de ser la mejor escuela de futbol soccer en la ciudad de Durango.

