Nada qué festejar, sueldos paupérrimos y opciones laborales cero, gritan obreros en el Día del Trabajo

El gobernador José Aispuro, tolerante, aguantó

la gritería, los escuchó y los entendió a todos…

No hay nada qué festejar hoy en el Día del Trabajo, por el contario, los trabajadores lamentaron, y gritaron a veces hasta de forma irrespetuosa por los bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y las nulas perspectivas laborales.

Terminó hace unos minutos el tradicional desfile del primero de mayo presidido por el gobernador José Aispuro y su gabinete en pleno, así como por el alcalde Alfredo Herrera y líderes obreros como el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez.

El de hoy, es el segundo desfile de los trabajadores que preside el gobernador en turno, pero es de subrayar que los anteriores gobiernos cancelaron la parada cívica precisamente para evitar la gritería.

Esta mañana varios trabajadores sobresalieron al salirse de la marcha para acercarse al gobernador y marcarle el hartazgo de los obreros que, nomás no completan con los pobres salarios, y tampoco pueden buscar otro trabajo, porque no hay otras opciones laborales.

Le recordaron al mandatario y acompañantes que la Constitución prevee salarios suficientes para dar alimento, ropa, calzado y distracción a los trabajadores y sus familias, pero con los miseros sueldos, o se come o se calza, pero nunca las dos o tres cosas que marca la ley.

Algunos hasta exigieron respeto a las afores, no tocar el dinero ahorrado para el retiro, aunque…el grito fue muy débil y ni siquiera fueron escuchados.

Y el gobernador aguantó a pie firme. Algunos de los trabajadores inconformes estuvieron a punto de brincar la delgada línea de la ofensa, aun cuando el jefe del ejecutivo tuvo a bien reactivar este tipo de movimienos, precisamente para escuchar a las clases trabajadoras.

Hay que poner bajo relieve la apertura, la tolerancia y el respeto del gobernador a los trabajadores. Los escuchó a todos y no intentó callar a nadie, los dejó que expresaran su molestia, pues los entiende, está con ellos…

No obstante, es posible decir que el desfile terminó con saldo blanco, que no hubo incidentes lamentables. Sí el de los gritos y la presencia de un partido político en el camino, pero sería lo menos que se podía esperar de los trabajadores, que sienen, que luchan, que se parten el lomo para trabajar y encontrarse con que las pesadas jornadas de trabajo apenas dejan para mal comer.

Los reclamos al gobernador por momentos se le hacían como creyendo que es él quien determina los salarios, cuando los sueldos mínimos son fijados por una dependencia más bien de carácter federal en la que el gobernador no puede hacer nada, por más que quisiera mejorar los salarios.

Los obreros, en su papel, sin embargo, de protestar por lo que es una historia que se repite puntual cada primero de mayo. Protestan, pero no se les escucha, o sus protestas no tienen eco, o no se refleja en el bolsillo de los trabajadores y tampoco en la mesa de los obreros y sus familias.

Terminó así la fiesta del Día del Trabajo en la que los obreros recordaron a los mártires de Chicago, masacrados por el gobierno en 1886 por exigir mejores salarios, lo mismo que ocurrió con los mineros en Cananea y Agua Prieta.