Nadal: “Jugué un gran partido”

Redacción deporte, 5 ene (EFE).- El tenista español Rafael Nadal, destacó el buen nivel de juego que ejecutó ante el alemán Mischa Zverev, al que venció por un doble 6-1, antes de enfrentarse al canadiense Milos Raonic, primer favorito, en los cuartos de final del torneo de Brisbane.

“Jugué un gran partido. Es difícil decir algo negativo. He visto en el vídeo después que he realizado unos 30 golpes ganadores y cometí pocos errores no forzados”, dijo el tenista español.

“Creo que he regresado muy bien”, agregó el tenista balear, que subrayó su “efectividad en los ‘passing'” pero lamentó el porcentaje en el saque. “La única cosa en la que no estuve acertado fue en el servicio. No estuve seguro en mi porcentaje de servicios y creo que no fue tan bueno”, analizó.

Nadal buscará las semifinales de Brisbane ante Raonic, al que ha vencido en seis de los siete encuentros que ha disputado.

“Es uno de los oponentes más duros con los que puedo encontrarme sin duda. Es el número tres del mundo. Su servicio es enorme y ha mejorado mucho desde el fondo de la pista también”, advirtió.

“Será un partido en el que no puedes cometer muchos errores si quieres tener opciones. Hay que estar muy concentrado con su saque y luego tratar de restar de forma agresiva. Eso es lo que voy a intentar sabiendo que va a ser muy difícil”, indicó Nadal, que aspira a conquistar el primer título oficial de la temporada después del éxito conseguido en el torneo de exhibición de Abu Dabi hace una semana. EFE