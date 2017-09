Nadal: “Yo no entiendo una España sin Cataluña y una Cataluña sin España”

Málaga, 19 sep (EFE).- El tenista Rafa Nadal, actual número uno del ránking de la ATP, Rafael Nadal, insistió este martes sobre la situación de Cataluña que él quiere “a los catalanes” y que no entiende “una España sin Cataluña y una Cataluña sin España”.

El mallorquín, que participó en el encuentro “Más respuestas inmediatas” organizado por el Banco Sabadell en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, subrayó que la situación entre ambas partes ha llegado a un punto “de tal crispación que todo se ha convertido en un follón y no se puede decir nada porque todo se malinterpreta”.

“A mí particularmente no me gustan los problemas, soy una persona que ha pasado muchas épocas de mi vida en Barcelona, me siento muy cercano a los catalanes y quiero a los catalanes, aparte de las cosas que nos unen como la lengua”, afirmó el tenista balear.

En esta línea, hizo hincapié en que tanto España como Cataluña tienen “muchas cosas en común” y recalcó que, desde su punto de vista, cree que es “el momento de intentar poner cordura al asunto y llegar a puntos de entendimiento”.

Rafa Nadal también se refirió a la renovación del contrato de Conchita Martínez como capitana de los equipos españoles de Copa Davis y Copa Federación, y puso en valor el trabajo realizado por la extenista al asegurar que “entró en un momento complicado y ha arropado a los jugadores y los jugadores le han arropado a ella”.

Nadal destacó que Conchita merecía el reconocimiento que tuvo de ser la responsable de España en la máxima categoría, porque “se lo había ganado”, tras el ascenso al Grupo Mundial, pero matizó que “el puesto de capitán lo decide la Federación” Española de Tenis (RFET).

“El año pasado los jugadores entendieron que ella debía estar en el grupo y este año los jugadores se han mantenido al margen”, indicó el tenista de Manacor, que aseveró que él no tiene “ningún problema con Conchita”, pero que con la entrada el año pasado de una nueva junta directiva en la RFET “quieren gente nueva”. EFE