Naomi Campbell y Conchita Wurst, a ritmo de swing para luchar contra el sida

Viena, 11 jun (EFE).- La modelo Naomi Campbell y la cantante Conchita Wurst han sido las estrellas de un Life Ball (Baile por la vida) celebrado este año en Viena a ritmo de jazz y swing, en la que es la mayor gala de Europa para recaudar fondos contra el sida.

Los invitados se han paseado por la alfombra roja situada delante del ayuntamiento de Viena ataviados de forma imaginativa para atraer las miradas de los turistas y curiosos.

Aunque la vestimenta de esta edición estaba inspirada en los años finales de la década de los 20 y principios de los 30 del siglo pasado, los asistentes han sorprendido con toda clase de creaciones que, en muchas ocasiones, realizaron ellos mismos.

Conchita Wurst presentó una gala que tuvo guiños a la película de ciencia ficción “Metrópolis” (1927) e incluso interpretó varias canciones del musical “Cabaret” (1972), ambientado también en los años 30.

El lema de este año ha sido “Reconoce el peligro” (Recognize the Danger), para concienciar a la sociedad sobre el sida, una enfermedad que sufren más de 36 millones de personas de todo el mundo, según los organizadores.

El lema también está relacionado con la época elegida como inspiración este año, cuando el aumento del nacionalismo y la intolerancia terminó llevando a Europa a la II Guerra Mundial.

El “Life Ball” 2017 también ha utilizado la frase “Conoce tu estatus” (Know your status) para animar a las personas a que se realicen a menudo pruebas médicas y conozcan si son portadoras o no del VIH.

“Es muy importante lo que estamos haciendo esta noche. Es muy importante que conozcas tu estatus porque si no sabes lo que está pasando en tu cuerpo, lo primero de todo es que no puedes ayudarte a ti mismo y eres peligroso para otra gente”, afirmó Wurst.

Además, Wurst, que fue ganadora de Eurovisión 2014, defendió que el objetivo era “entretener” al público y “educarlo”.

El representante de Austria en Eurovisión en 2017, Nathan Trent, ha sido el encargado de abrir la ceremonia de inauguración de la gala y, ondeando una bandera del evento, ha apelado a que la sociedad se mantenga unida.

Naomi Campbell leyó una declaración del cantante Elton John, que no pudo acudir a la gala, para agradecer el apoyo a su fundación de lucha contra el sida y los avances en la lucha contra esta enfermedad.

En la edición de 2015 el “Life Ball” recaudó 2,3 millones de euros, que fueron destinados a proyectos de lucha contra el sida.

El año pasado no se celebró ya que los organizadores quisieron hacer una pausa para reinventarse en 2017 y darle una dimensión más internacional.EFE