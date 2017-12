Nasralla pide revisar todas actas de comicios o segunda vuelta en Honduras

Tegucigalpa, 5 dic (EFE).- El candidato opositor a la Presidencia de Honduras, Salvador Nasralla, propuso hoy revisar todas las actas de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre o celebrar una segunda vuelta electoral, figura que no existe en la ley nacional, para elegir al nuevo presidente del país.

“Debemos hacer la revisión de las 18.103 actas una por una con los cuadernillos y los votos, es decir, un conteo voto por voto”, dijo Nasralla, quien alega que ha sido víctima de un “fraude”.

Enfatizó que si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acepta revisar todas las actas, la solución a la crisis que vive el país es que “vayamos a una segunda vuelta electoral” para elegir entre él y el gobernante y candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, al nuevo presidente de Honduras.

En el país centroamericano no hay segunda vuelta y gana el candidato con más votos.

Nasralla, quien se declaró presidente electo el mismo día de las elecciones, afirmó que la Alianza de Oposición no asistirá este martes al TSE para cotejar las 5.179 actas electorales que ha venido exigiendo.

Dijo que las autoridades del TSE “no quieren considerar los cuadernillos” de las votaciones para cotejar las actas, porque esos documentos “están todos violados”.

“Yo ya gané, tengo al pueblo a mi favor, tengo a la Policía y al Ejército a mi favor”, subrayó Nasralla, en declaraciones a Radio América que transmite desde Tegucigalpa.

Óscar Rivera, representante de la Alianza de Oposición, dijo a periodistas que ese instituto no asistirá al escrutinio de las 5.179 actas que venía exigiendo porque el TSE no les ha cumplido con las once peticiones de informática y electorales que hizo la semana pasada.

“Hemos identificado acciones que corrompen el resultado electoral en las más de 18.000 actas, así como alteraciones y manipulaciones (…), vamos a seguir presionado” hasta que cumplan las peticiones, señaló Rivera tras salir de una reunión en el organismo electoral.

De las once peticiones, solamente una, relacionada con el listado de los ejecutivos responsables y técnicos de un proyecto del proceso, no se le habría facilitado a la Alianza de Oposición, “por razones de seguridad personal de cada uno de los integrantes”, según el TSE.

Nasralla señaló que el presidente Hernández, quien también se declaró ganador, “se quiere robar todo, se robó el país, el Seguro (Social), me robó el Partido Anticorrupción, no podemos estar en manos de un ladrón”.

Minutos antes, el titular del gobernante Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, dijo que ese instituto y su candidato presidencial no tienen problema para que en las impugnaciones a los comicios se revisen todas las actas.

“En ese tema de las impugnaciones queremos dejar claro (…) que el Partido Nacional de Honduras y especialmente nuestro máximo líder, Juan Orlando Hernández, no tienen ningún problema en que se revise hasta la última acta”, dijo Sánchez a periodistas en Tegucigalpa.

Por su parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, defendió este martes la posibilidad de un nuevo recuento “transparente” de los votos en Honduras.

“Es esencial que las autoridades electorales permanezcan abiertas y respondan a posibles reclamaciones, incluyendo la de un segundo proceso transparente de recuento, si lo solicitan los candidatos”, indicó una portavoz de Mogherini en un comunicado.

Una semana después de la celebración de las elecciones hondureñas, en las que fue reelegido el presidente Hernández, según el TSE, la UE llamó “a la calma y la moderación”.

Según el último reporte oficial del TSE, Hernández se impuso en los comicios con un 42,98 % de los votos frente al 41,39 % de Salvador Nasralla, quien ha reiterado que no aceptará los resultados.EFE