Necesaria más atención para adultos mayores: Diputada

Es necesario que los gobiernos, como el federal, destinen más recursos en beneficio de los adultos mayores, que permitan la creación de espacios donde ellos puedan tener la atención que requieren, especialmente cuando sufren omisión de cuidados o son abandonados por sus familias, señaló la diputada Teresa Soto.

La legisladora local manifestó que se trata de un tema que es necesario que se incluya en la agenda de la siguiente administración estatal, con el propósito de que se atienda la situación en la que se encuentran muchos adultos mayores, quienes actualmente se ven afectados por omisión de cuidados.

Agregó que se trata de un tema que también es necesario trabajar en el aspecto legislativo, con modificaciones a la ley que permitan beneficiar a este grupo de la población, no solamente en el aspecto de sanciones, sino también con acciones dirigidas hacia los adultos mayores que sufren omisión de cuidados por parte de sus familiares.

Planteó la legisladora la necesidad de que se cuente con más espacios para el cuidado de estas personas, tal como la “Ciudad del Anciano”, donde las personas que permanecen en este lugar, tienen condiciones adecuadas a su edad, aunque reconoció la diputada que para ello se requiere que el gobierno federal destine recursos para dar esta clase de apoyo a los adultos mayores, pues actualmente muchos enfrentan dificultades no solo por omisión de cuidados, sino también porque no cuentan con medicamentos para las enfermedades que padecen, ya que no los encuentran en los hospitales públicos.

A pesar de que en Durango se vive una situación distinta, porque el gobierno del estado apoya a las instituciones de salud para que cuenten con medicamentos, es necesario que también se avance en la creación de la infraestructura que se requiere para darles un beneficio integral, para que puedan tener una mejor calidad de vida, al vivir en condiciones adecuadas a sus necesidades.

