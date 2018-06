Necesaria mayor protección a niñez y juventud: DIF Estatal

Prepara programa por aumento en casos de maltrato

Para que las instituciones y sociedad en general tengan la conciencia de que los niños no se tocan, no se violan, ni se maltratan, la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Leila Arreola Fallad, dijo que se está diseñando un programa especial para cuidar a los menores, pues aunque no precisó cifras dijo que lamentablemente se está presentando un aumento en los casos de violencia que se reportan.

De enero a abril fueron 49 casos judicializados, a partir de ahí se incrementaron los casos de violencia en perjuicio de niñas, niños y adolescentes, además de que aumentó la cifra de expedientes judicializados, detallando que se debe a cuestiones multifactoriales.

Padres, entorno, redes sociales, y los medios es lo que influye en la violencia, por lo que se prepara ese diseño de programa para todos, y así evitar la violencia a los menores de edad, pero es necesario que se promueva su cuidado.

Las agresiones a los menores dijo que deben detenerse, y aunque se tenía un promedio casi igual para niñas y niños, se ha determinado que la violencia a las niñas es mayor, y cometida en un 95 por ciento por familiares o personas de confianza al hogar.

Manifestó que aunque en el Centro de Justicia Alternativa se trata de mediar controversias familiares, se llevan sus procesos aparte con su propia validez y de ejercicio. La procuradora dijo que es mediadora certificada independiente desde hace 15 años, siendo la primera en el estado, por lo que se practica la mediación en el DIF.

Es en casos como padres que no se casaron, o que están en proceso de divorcio, y donde uno de los dos no permite que su hijo o hijos convivan con el padre o la madre, hacen la mediación para que se pueda solucionar.

En general dijo que la población, abogados y las autoridades deben involucrarse más en la cultura de la paz, y en otras alternativas de solución, porque dijo que es el futuro de la justicia. Indicó que son alternativas bien aceptadas por la población.