Necesarias obras que dejen legado en la entidad: Diputado

Actualmente el reto que tienen los gobiernos es que se puedan dejar obras de calidad y proyectos que realmente puedan reactivar la economía, pues aunque no se ha tenido una actividad económica industrial en la entidad, pues parece que las autoridades o los funcionarios piensan en que las acciones sean solamente en tres años, cuando lo que se necesita es un beneficio económico posterior, señaló el diputado Carlos Maturino Manzanera.

Al referirse al proyecto para el ferrocarril Durango-Mazatlán, el legislador consideró necesario esperar a que se haga el anuncio oficial, pues manifestó que en la parte de traer este tipo de inversiones a la entidad y que puedan estar en funcionamiento para el 2025, constituye un reto importante para el Gobierno del Estado.

“Las obras que pueden dejar un legado importante son las que traigan un beneficio para todos los duranguenses y no solamente en un sexenio, pues el reto en las políticas públicas es que se puedan dejar obras de calidad y proyectos que realmente puedan reactivar la economía en un estado como Durango”, dijo textualmente el legislador, al insistir en la obligación que tienen los funcionarios del Gobierno del Estado de poder generar estas acciones que traigan beneficio.

Manifestó que el puerto de gran calado será un referente en su momento, en el cual se espera que el gobierno federal invierta recursos, para manifestar que con las APP que beneficiarán a Sinaloa y Durango con la construcción del tren y un puerto seco, de tal manera que las empresas que se instalen realmente tengan las condiciones.

Reconoció que hasta el momento no se ha presentado el “boom” que se esperaba aunque se tiene el espacio y las condiciones, debido a que todavía no existe una conectividad eficiente con el sur de Estados Unidos, con obras como la carretera Durango-Parral que sigue detenida, no se lograrán estos resultados, por lo cual confió en que el tren y el puerto seco realmente traigan efectos secundarios a la entidad como la terminación de la vía mencionada anteriormente, para mejorar la comunicación.