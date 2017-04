Necesarias opciones para regularizar y controlar “chocolatos” en la entidad

Ante la situación que se presenta por la cantidad de vehículos de procedencia extranjera que circulan no solamente en Durango sino en todo el país, se planteará a la Secretaría de Hacienda que facilite los trámites para la regularización de unidades que entran de manera legal al territorio nacional, para darle certeza jurídica al patrimonio de las familias, así como también para atender el aspecto de seguridad en este tema, señaló el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres.

El mandatario estatal puntualizó la necesidad de apoyar a quienes traen vehículos de manera legal al país y quieren regularizarlos, para que lo puedan hacer y con ello tengan una certeza sobre lo que es un patrimonio de las familias, pues de otra manera aunque se haya hecho una inversión, no se tiene esta seguridad.

“Se trata de un tema que ya he planteado al Secretario de Hacienda, para ver no solamente el caso de Durango, sino de otras entidades”, dijo el gobernador Aispuro Torres, al manifestar que se trata de un tema que ha planteado a otros mandatarios estatales, con el propósito de poner un alto a los vehículos de procedencia extranjera que no están legalizados en el país, debido a que pueden ser un medio para cometer ilícitos.

Añadió que aunque no se tiene una cantidad precisa sobre la cantidad de vehículos de procedencia extranjera, en Durango hay un número muy importante, por lo cual manifestó que ya dio indicaciones a las áreas de seguridad para que se revisen estas unidades, cuando los personas que las conducen puedan ser sospechosas de la posible comisión de un delito, para evitar que se den estas situaciones o, en su caso, detectarlas de inmediato.

Al mismo tiempo, consideró necesario que se tenga la certeza de qué vehículos tienen una clara identificación, saber quién es el dueño y donde vive, además de que es necesario que haya mayor equidad con las personas que pagan impuestos, especialmente cuando ven que hay quienes a pesar de tener la posibilidad económica de comprar un vehículo nacional, no lo hacen para no pagar impuestos, lo cual genera una inquietud muy justificada en la sociedad.