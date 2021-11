Necesario aumentar líneas ferroviarias en el país

El proyecto para la construcción del ferrocarril Durango-Mazatlán y un puerto de carga en el estado de Sinaloa funcionará en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas, señaló el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Jorge Nuño Lara, al considerar necesario que se aumenten las líneas ferroviarias en el país, además de referirse a un cambio de estrategia en la atención a caminos y carreteras que presentan daños.

Después de asistir a un evento para conmemorar el Día del Ferrocarrilero, el subsecretario dijo que se recibió una manifestación de interés en este proyecto por parte de un particular, al cual ya se le especificó lo que debe entregar y se espera que en unas semanas más entregue la información sobre el plan de construcción e inicio de fase de obra, en un esquema en el que un particular puede presentar una manifestación que si es viable, se pueda recibir para que hagan una propuesta no solicitada.

Dijo que se trata de un proyecto muy grande, con una inversión superior a los mil millones de dólares, incluyendo puerto y operación ferroviaria, “para nosotros es un megaproyecto y tiene que estar bien cerrado con los alcances, tiempos y costos, y conservar ventajas comparativas y competitivas, pero está ahorita en fase de preparación”, dijo textualmente.

También habló sobre el sistema ferroviario del país, al considerar necesario que se incrementen las líneas para poder tener una mejor capacidad de transporte ferroviario, para que pueda competir en buenas condiciones con el autotransporte, pues se busca una reducción en costos de logística, para que los bienes y servicios que entran por los puertos y se transportan por el territorio nacional tengan el menor costo posible.

Con respecto a la situación de las carreteras dañadas por las condiciones climáticas, manifestó que las mayores afectaciones se presentaron en los estados de Hidalgo, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, donde se estiman en cerca de 5 mil millones de pesos en forma general, mientras en el tema del mantenimiento se determinó hacer un cambio en la forma como se aborda, pues ahora se ve en la perspectiva de rutas carreteras, además de que ya se hizo un diagnóstico en los tramos que requieren mayor intervención y en algunos casos construcción.

Finalmente, también destacó la importancia de aligerar los trámites que implica hacer proyectos de obras, pues aseguró que en ocasiones se lleva demasiado tiempo, hasta dos años, y se requieren reglas muy claras para darles mayor agilidad.

