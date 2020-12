Necesario destinar recurso de presupuesto a vacuna Covid-19

Es necesario que el paquete de egresos del Gobierno del Estado, incluya recursos presupuestales para que la Secretaría de Salud atienda el tema de la vacunación contra el Covid-19, pues ante la posibilidad de que se tenga el biológico en poco tiempo, debe contarse también con la logística para garantizar que llegue a todos los duranguenses, dijo el diputado Gerardo Villarreal.

Al referirse a la posibilidad de que pueda comenzar la aplicación de una vacuna para el COVID 19, el legislador puntualizó que en la proyección del paquete de egresos del Gobierno del Estado para el 2021, se tiene que analizar en dónde se pueden hacer ajustes para garantizar que existan recursos a disposición de la Secretaría de Salud para la administración del biológico.

Consideró que se trata de un tema que no se puede dejar de lado, pues “no podemos esperar a que nos llegue la vacuna y ver que vanos a hacer con lo que tenemos, sino que tenemos que separar una parte del presupuesto para poder en este caso tener condiciones de aportar lo que nos corresponda como estado para que los duranguenses no nos quedemos sin la vacuna”, dijo textualmente el diputado.

Manifestó que se pueden realizar ajustes en los organismos autónomos, se pueden evitar incrementos en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de ver que dependencias se pueden incluso fusionar para poder tener más recurso para atender de manera urgente el tema de la pandemia.

Explicó Gerardo Villarreal que no es posible esperar a que llegue la vacuna y luego encontrar que no hay gasolina, no hay camionetas para poder llevarla a los duranguenses, tanto en las zonas metropolitanas como en el medio rural.

Puntualizó que no es posible que, al llegar la vacuna, entonces se llame a la población tanto de zonas urbanas como rurales, para que acudan a esta ciudad a recibir esta inmunización, pues eso sería promover la movilidad en un momento que todavía no está controlada la pandemia, cuestión que también se deberá analizar desde ahora.

Comparte

Tweet

More







WhatsApp