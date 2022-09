Necesario explicar deuda millonaria: Diputada

Es necesario que se transparente la situación que se presenta en cuanto a los recursos estatales, pues no existe una explicación a la deuda millonaria que tiene el Gobierno del Estado, a lo que sucedió con los recursos presupuestales y la razón por que no se les han pagado sus prestaciones a los maestros, señaló la diputada Marisol Carrillo.

La legisladora se refirió a las manifestaciones que se han realizado por esta causa, al indicar que en el caso de los maestros existe inconformidad porque no se les pagaron sus derechos, por lo cual dijo que se espera que los responsables tengan la transparencia para decir dónde se aplicaron esos recursos y la razón por la cual existe un desfalco tan grande.

Aseveró que se trata de un desfalco porque no se les pagó a los trabajadores de la educación, porque sus prestaciones no están, y como nunca antes, no se sabe dónde están todos estos dineros, para aseverar que no existe transparencia, porque las deudas se acumularon y son millonarias, lo cual ha ocasionado que los maestros estén enojados como nunca antes.

Consideró que se trata de una situación grave, porque la suspensión de clases causará daños colaterales a padres de familia y niños, “pero a ver, si no puedes llevar a la mesa pan y sal, ellos también son padres de familia y tienen dificultades que deben solventar, están en todo su derecho; puede haber una queja ciudadana, pero lo pongo al otro lado ¿y cuándo no te pagan? ¿cuando trabajas y esperas lo que la ley dicta, qué esperas?” cuestionó la legisladora, al manifestar que se trata de personas que tienen que hacer valer sus derechos y la otra parte debe respetarlos.

Recordó que solamente faltan unos días para que termine la administración y no se observa que se vayan a pagar los adeudos, para indicar que la misma situación se presenta en el municipio de la capital, donde se acumuló una deuda de 250 millones de pesos en solamente tres meses, para recalcar finalmente que no existen cuentas sanas, responsables, no hay transparencia y no se da la cara, aunque todo esto tendrá que resolverse.

