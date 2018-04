Necesario impulsar práctica del deporte en la entidad: Diputada

Ante los problemas de carácter social que se viven actualmente y que afectan en mayor medida a la niñez y la juventud, es necesario que verdaderamente se impulse la práctica del deporte en toda la entidad y que se reparen los espacios que se construyeron con este propósito, señaló la diputada Adriana de Jesús Villa Huízar.

Al referirse al pronunciamiento que presentó ante el Congreso del Estado, denominado “El deporte como factor de desarrollo e integración social”, la legisladora manifestó que es necesario que se haga un esfuerzo para fortalecer las políticas públicas encaminadas a fortalecer estas actividades en toda la entidad, especialmente a través del rescate de los espacios que fueron construidos con este propósito, pues un alto porcentaje de éstos se encuentran en muy malas condiciones.

Manifestó que actualmente existe una carencia de espacios para la práctica del deporte y de actividades que además de tener un efecto positivo en la salud física de las personas, también contribuyen a evitar que la niñez y la juventud se puedan involucrar en actividades ilícitas, además de alejarlos de las adicciones, entre otros problemas, pues también se fortalece una sana convivencia entre la población.

“A través de la práctica del deporte, podemos mejorar la convivencia entre niños y jóvenes, para evitar problemas como el acoso escolar, además de que los podemos alejar de adicciones y conductas antisociales, que con el tiempo se reflejan en problemas como la depresión y el suicidio”, dijo textualmente la legisladora.

Puntualizó que se trata de una situación que debe atenderse no solamente a través del rescate de los espacios que se construyeron para el deporte, sino también a través de un verdadero fomento a la práctica del deporte en todos los lugares, pues manifestó que aunque la ley de educación contempla estas actividades a través de la clase de educación física, hay muchas escuelas que no tienen los espacios necesarios para cumplir con esta asignatura, además de que algunas no tienen maestro que de manera permanente imparta estas clases, por lo cual dependen de algunos profesores que atienden a distintas escuelas durante toda la semana.

A esta situación, se agrega la falta de promoción al deporte, pues actualmente hay muy pocas ligas que promuevan torneos de distintos deportes entre niños y jóvenes, por lo cual hizo un llamado a las autoridades para que se atienda este tema, ante la importancia que tiene en la prevención de los problemas que más afectan a este grupo de la población.