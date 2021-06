Necesario, que ciudadanos sepan primeros auxilios: CEPC

Ante la cantidad de accidentes automovilísticos que se registran actualmente en la entidad, es necesario que la población tenga conocimientos de primeros auxilios, señaló el coordinador estatal de Protección Civil, Guillermo Pacheco Valenzuela, al manifestar que es necesario fortalecer la capacitación en la prevención y atención a situaciones de contingencia.

Destacó la necesidad de que la Coordinación tenga un mayor enfoque hacia la capacitación y que lo contemplado en el programa de Protección Civil sea real, se cumpla, de tal manera que las personas que impartan los cursos tengan los conocimientos y capacitación necesarios para transmitir conocimientos a los ciudadanos que reciben esta preparación.

Agregó que en este aspecto, se retomaron las acciones en lo que se refiere a la capacitación y certificación del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las cuales se suspendieron a causa de la pandemia, pues el objetivo es que no solamente los trabajadores de la dependencia, sino de las organizaciones que se dedican a la atención de emergencias, tengan los conocimientos necesarios para ello.

Manifestó que, con frecuencia, cuando se presenta algún accidente en la casa o en la calle, “no sabemos qué hacer y, a veces, como dijo alguien, mejor me voy para que no me finquen responsabilidad, pero al tener estos conocimientos se puede brindar auxilio y posiblemente salvar una vida”, dijo textualmente el coordinador estatal.

El funcionario manifestó que por indicaciones del gobernador y del secretario de Gobierno, en estos momentos se trabaja en la atención a todas las solicitudes de capacitación que se han recibido, pues ya se impartió un curso en San Dimas, otro en el Instituto Tecnológico de Durango, uno más en el municipio de la capital, también se llevaron acciones de capacitación a Gómez Palacio, pues el objetivo es que tanto el personal de las coordinaciones municipales como de distintas instituciones, se actualice y prepare más para la atención de posibles contingencias.