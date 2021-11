Necesario refrendar el pacto social: Gerardo Galaviz

El gobierno de México debe estar a la altura de las demandas de la sociedad

“Hoy requerimos refrendar el pacto social, dejar de lado los discursos de división

entre los mexicanos; requerimos un esfuerzo de unidad para superar los problemas

que vivimos como estado y nación”, consideró el diputado Gerardo Galaviz

Martínez en el discurso oficial del Izamiento de Bandera en el marco de 111

aniversario de la Revolución Mexicana.

Ante la presencia de autoridades civiles y militares, el legislador señaló que el

gobierno de México debe estar a la altura de las demandas de la sociedad, que dé

respuestas firmes, que convoque a una unidad real de los mexicanos, que su actuar

este apegado al estricto marco legal y que aspire en mejorar las condiciones de

vida de todos los mexicanos.

“Debemos procurar trabajo el trabajo que beneficie a todos y no la

autoproclamación de cambios y transformaciones que solo alientan la división de

ideas “, reiteró.

En este sentido, comentó que el México de hoy, es radicalmente distinto a las

primeras décadas del siglo pasado, sin embargo, la desigualdad social y pobreza

aún no ha sido erradicada, por lo que el verdadero cambio en el país debe partir

de la creación de un sistema jurídico, político, económico y cultural, que no

necesite cimentación de bayonetas y métodos cuartelarios.

“En México y en el estado queremos una sociedad más igualitaria, con pleno

respeto a los derechos humanos, mejor acceso a la justicia, un nuevo modelo de

distribución de los recursos públicos; queremos mexicanos y durangueses con

destino cierto, por lo que en Durango se están dado los pasos adecuados con la

guía del gobernador José Rosas Aispuro Torres” afirmó.

Finalmente, expresó que la Revolución Mexicana cambio el rumbo de la historia del

país, para alcanzar los ideales de justicia, equidad y los derechos a la educación,

salud y al trabajo bien remunerado.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp