Necesario resolver falta de agua potable en la FENADU

Resolver el tema del agua potable para abastecer en la Feria Nacional Durango 2018 es primordial para que no se genere ningún problema de salud, señaló Francisco Esparza, director la Comisión para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Coprised) por lo que ya se inicia el trabajo en coordinación con Inspectores Municipales y Gobierno del Estado.

La problemática que se presenta por no contar con agua potable se había expresado ya a las autoridades por los comerciantes que compraron espacios para ofrecer sus productos en la Fenadu, pero sobre todo los que tienen que ver con venta y preparación de alimentos, ya que es necesario contar con agua limpia para la preparación e higiene de sus locales.

El revisar la cuestión del agua es algo que se pedirá analizar en los encuentros que tenga la dependencia con el municipio y las autoridades estatales. Por su parte la Coprised antes de realizar cualquier acción determina un censo sobre las personas que se instalarán en la feria, para de ahí partir con las pláticas y capacitaciones.

Explicó que la capacitación consiste en darles la información para el manejo higiénico de los alimentos, que se mantengan en buen estado los productos, y alguna toma de muestras para evitar cualquier riesgo.

Además de ello están al pendiente de la limpieza en los baños y áreas públicas, para que se esté utilizando agua clorada y residual. Será un equipo de 22 personas las que estarán de manera permanente en las instalaciones de la feria, ya que las verificaciones normales de Coprised continuarán con el demás personal.

Señaló que el operativo de la feria se tiene atendido como prioritario, pero no por ello se van a descuidar las acciones y agenda que se realizan por esta área. El evitar cualquier tipo de intoxicación es lo que se planea prevenir con los operativos, en caso de encontrar alimentos en mal estado se debe dar una sanción, dependiendo de las faltas se puede hasta cerrar un local.

La Coprised también se encargará de supervisar la no venta de alcohol o tabaco a menores de edad, pues aunque en algunos restaurantes o bares se les permita la entrada, no se les debe ofrecer bebidas con contenido alcohólico si no muestran su credencial que acredite la mayoría de edad.