Necesarios 30 mil empleos más en la entidad

Para dar respuesta a quienes buscan trabajo pero aún no lo encuentran

Es necesaria la generación de al menos 30 mil nuevos empleos para dar atención a la demanda que se tiene actualmente en la entidad, de tal manera que las personas que buscan un espacio laboral puedan encontrarlo, manifestó el secretario de Desarrollo Económico del estado, Ramón Dávila Flores.

Al referirse a la situación que se presenta respecto a la generación de empleos en el estado, el funcionario manifestó que a pesar de que se han logrado avances que se reflejan en los más de 14 mil espacios laborales nuevos que se concretaron durante esta administración, aún falta mucho por hacer en este tema, tanto en lo que se refiere a contar con más espacios laborales, como en relación con los salarios que se pagan actualmente en el estado.

Agregó que los resultados que se han logrado, aunque positivos no son satisfactorios para la Secretaría, porque no se ha dado respuesta a los 35 mil duranguenses que actualmente buscan trabajo y no lo encuentran, como lo indica el índice de desocupación que se tiene en Durango, pues apuntó que no se han cumplido las expectativas en este renglón.

Ante esta situación, el secretario puntualizó que es necesaria la creación de al menos 30 mil nuevos empleos en la entidad, pues con esta cantidad se tendría la posibilidad de resolver en su mayor parte el tema del desempleo que se tiene actualmente, por lo cual consideró que será necesario intensificar el trabajo que se realiza para traer nuevas inversiones a la entidad, que no solamente generen más espacios laborales, sino que también ofrezcan sueldos más elevados a los trabajadores.

Estas cifras, añadió, plantean la necesidad de trabajar más para lograr mejores resultados en la generación de empleos, para luego señalar que se tiene confianza en que durante los siguientes meses se podrá presentar un mejor panorama en el tema de las inversiones, pues se espera que mejore la situación de recesión económica que se presentó en el país debido tanto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ya se definió, como por el proceso electoral que se realizó en meses anteriores, una vez que este concluyó.