Necesita EVV unos 2,300 mdp para cierre de año

Ya trabaja para reunir los recursos necesarios

Por: Martha Medina

Luego de considerar que el presupuesto federal para Durango en el 2023 que ya se aprobó es bueno y se podrá tener acceso a más recursos, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, puntualizó que también se trabaja para reunir los 2,300 millones de pesos necesarios para cerrar este año.

Explicó que en estos momentos se atiende este tema, pues apuntó que “quisiera que ya tuviéramos esos recursos; tenemos tres escenarios y trabajamos por el más complejo, no podemos estar esperanzados nada más a que nos ayuden, creo que sí nos van a ayudar, creo que no vamos a batallar”, dijo, para manifestar que si se presentaran dificultades se tienen un escenario B y uno C que permitirán atender este tema, además de mandar un mensaje a los trabajadores, a quienes pidió no se preocupen porque todo esto se sacará adelante y se garantizarán sueldo y aguinaldos.

Por lo que se refiere a las solicitudes de apoyo que han presentado los ayuntamientos para este cierre de año, dijo que ya platicó con los alcaldes, a quienes les pidió un esfuerzo al igual que el realizado por el gobierno estatal, para que se pueda tener para estos últimos meses del año una austeridad, que no se hagan gastos innecesarios para que tengan un ahorro, además de recordar que al conseguir los 2,300 millones de pesos que se requieren se podrá apoyar a los municipios para que puedan cerrar este 2022 con los aguinaldos.

Recordó que continúa el reacomodo financiero al interior del gobierno estatal y se tiene una estrategia con la cual se espera pagar los cortos plazos, para en enero del 2023 “contar con un presupuesto que no tenga que tener un pasado complejo y que no se use absolutamente nada de este recurso para pagar nada del pasado, sino que aquello lo dejemos en otra bolsa, en otra estrategia, para que se vean obra pública y programas, que podamos despegar lo más pronto”, puntualizó.

Por otra parte, también se refirió a la situación de los pacientes con meningitis, al señalar que “se tenía previsto el traslado de 4 pacientes a la Ciudad de México, pues el Instituto Nacional de Neurología y el Insabi habían proporcionado lugares para estas pacientes, pero cuando se les movió para el traslado tuvieron una descompensación y no fue posible estabilizarlas en ese momento, por eso no pudieron volar”, dijo el mandatario, al señalar que se tiene el apoyo de la Marina y la Guardia Nacional, con naves especiales para trasladar pacientes a la capital del país.

Al mismo tiempo, dijo que se trata de pacientes que cuentan con todo el tratamiento necesario para este padecimiento, a quienes no les falta nada, aunque reconoció que esta enfermedad es nueva para todos, como cuando empezó la covid, porque no se sabía lo que iba a suceder. Recordó también que se encuentran en esta ciudad expertos para revisar esta situación, llegó equipo del Insabi, de Cofepris, que harán lo que esté en sus manos para que se puedan tener buenos resultados, se espera que pronto haya respuestas y nada quedará impune.

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp