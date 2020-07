Necesita TSJE 50 mdp para juicios en línea

Infraestructura tecnológica permitiría agilizar procesos por pandemia

Por: Carolina Cupich

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Esteban Calderón Rosas, descartó que en el corto plazo se pueda acceder a una plataforma digital para realizar juicios en línea y dar continuidad a los diferentes procesos que en estos momentos se encuentran suspendidos; afirmó que se necesita de una infraestructura tecnológica con la que no se cuenta y para poderla implementar se requieren entre 30 y 50 millones de pesos.

Derivado de la crisis sanitaria que se enfrenta actualmente, diversas actividades consideradas como no esenciales tuvieron que suspender sus labores; sin embargo una que sí es indispensable como la impartición de justicia tomó la decisión de no brindar servicio a pesar del constante reclamo de la sociedad y del gremio jurídico duranguense.

En semanas pasadas se dio a conocer que el 1 de julio retornarían nuevamente a sus actividades, pero derivado de un oficio enviado por el Secretario de Salud, donde se solicitaba suspender labores hasta el 15 de julio; las oficialías de partes solo fueron habilitadas para la recepción de demandas y promociones para dictar sentencia.

A pesar del constante llamado hecho por abogados del estado, para que se implementaran nuevas estrategias para dar cumplimiento a la impartición de justicia, proponiendo implementar una plataforma digital y realizar juicios en línea, esta opción fue totalmente descartada por el magistrado-presidente.

Y es que a decir de Calderón Rosas una plataforma digital no puede ser manejada en estos momentos, ya que requiere de infraestructura tecnológica con la cual no cuentan; aunque aseguró que se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de dotar a cada área jurisdiccional de diferentes elementos que ayuden a realizar mejor su trabajo y de una manera más eficiente, de acuerdo a la demanda que se tiene, reiteró que a pesar de este esfuerzo las tecnologías no serían suficientes para realizar esta apertura en línea en corto tiempo.

“Hemos propuesto ya al pleno del Tribunal Superior de Justicia que entremos en pláticas con algunas empresas, porque ya tenemos un diagnóstico de cómo estamos y de lo que nos falta”, dijo.

Manifestó que para poder dar solución a estas carencias lo que hace falta es dinero; “el monto que nosotros requerimos es mínimo de 30 millones de pesos y máximo de 50 millones de pesos, esto para poder estar en la posibilidad de que los juicios se puedan manejar en línea”.

Aclaró que para que esto sea posible es necesario el apoyo de los legisladores, para que en los casos que sea posible legislen en estos temas y que el Tribunal pueda trabajar de manera correcta; “la verdad es que siempre nos hacen señalamientos, pero no todo es culpa nuestra”.

Por último, comentó que es necesario que se vean y analicen las nuevas circunstancias que tendrán que vivir las personas no solo en el estado, sino en el mundo, y conforme a esto ir adecuando las diferentes áreas para garantizar seguridad a la ciudadanía.

