Neto: “Tenemos las condiciones para llegar donde queremos y merecemos”

Valencia, 26 dic (EFE).- El portero brasileño del Valencia, Neto Murara, señaló en una entrevista facilitada por el club que, aunque en esta casi primera mitad de la temporada no han logrado los resultados que deseaban, el equipo tiene condiciones para mejorar y alcanzar los objetivos propuestos.

“Al final las cosas no salen como queremos, vivimos un inicio de temporada diferente al que buscamos y queríamos, pero esto es fútbol, es con lo que tenemos que convivir y no estar pensando en esto o aquello. La realidad es esta, los profesionales de alto nivel tienen que saber convivir con esto, salir de estas situaciones y demostrar el tipo de futbolista que es, y es lo que nos pasará”, apuntó.

“Tenemos las condiciones para poder llegar donde queremos y donde merecemos, el lugar que este club merece es estar arriba. De mi parte no faltará empeño y dedicación para que lo que estamos viviendo ahora cambie y podamos estar arriba como buscamos”, añadió.

En su segundo temporada en el Valencia, el futbolista reconoció que atraviesa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

“A nivel personal me encuentro bien, tengo todo lo que una persona puede tener; una familia espectacular, un trabajo espectacular, me siento bien y eso se refleja dentro del terreno de juego. Todo lo que pasa es consecuencia del trabajo, de cómo nos sentimos, de lo que transmitimos, espero poder disfrutar cada vez más, seguir creciendo y mejorando”, afirmó.

“Al final no solo en el fútbol, en cualquier trabajo existen momentos malos y buenos, pero todos te sirven para completarte y vivir cosas buenas. Estoy muy contento con lo que estoy viviendo, cosas que antes no vivía, y eso hace que intente ponerlo en mi vida para poder mejorar, me siento muy bien”, prosiguió.

El meta internacional brasileño se encuentra totalmente adaptado al fútbol español y a la ciudad de Valencia. “Me encontré una ciudad que te da mucho, el tiempo ayuda, el club te deja tranquilo para poder trabajar, y eso hace que te sientas bien”, recalcó.

Neto disfruta de sus primeras Navidades junto a su hija, que a principios de enero cumplirá un año. “Ser padre, como podrán decirlo el resto, supone un cambio positivo desde el momento en que tienes un hijo. Ha cambiado solo para mejor, te hace dar un plus, te añade muchas cosas en tu día a día, ves cosas que nunca habías visto, es la mejor cosa que puedes decir en el mundo”, concluyó. EFE