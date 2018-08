Newton evita conmoción cerebral, pero sufre fuerte golpe en el ojo

Redacción Deportes (EE.UU.), 25 ago (EFE).- El mariscal de campo de los Panthers de Carolina, Cam Newton, evitó una conmoción cerebral el viernes por la noche durante el partido de pretemporada contra los Patriots de Nueva Inglaterra.

Newton aterrizó sobre su casco con tanta fuerza que su casco se deslizó hacia abajo y golpeó contra su ojo izquierdo.

Después de la caída fue evaluado por una conmoción cerebral, pero regresó cuatro jugadas más tarde después de no ser diagnosticado con ese tipo de lesión.

“Sentí un gran dolor en el ojo, no paraba de decirles que me dolía el ojo, era como si alguien me hubiera pinchado en el ojo”, indicó el mariscal de campo.

Agregó que sintió cómo se le inflamaba el ojo mientras le seguía doliendo.

El entrenador en jefe del equipo, Ron Rivera, prefería que su mariscal de campo no continuara jugando, pero sabe que es una característica de la personalidad de Newton.

“Así es él, es su forma de jugar, siempre teniendo como objetivo la victoria, por eso es él quien ha corrido para más yardas (4.320) que cualquier otro mariscal de campo de la NFL desde el 2011. Ese es él. Siempre juega para ganar”. EFE