Ni turistas se salvarán de operativos antialcohol

Los operativos antialcohol, los cuales funcionarán de manera diaria durante el periodo vacacional de Semana Santa, tendrán la instrucción de detener a todo conductor que sea sorprendido en primer y segundo grado de ebriedad, incluso si se trata de turistas informó el regidor Carlos Segovia Mijares, presidente de la Comisión de Turismo del Ayuntamiento.

El edil consideró que el trabajo del personal de la subdirección de Vialidad, que incluye la aplicación de los operativos de alcoholimetría, debe prestarse por igual a conductores locales como a turistas cuando se trate de manejar en estado inconveniente o se violente el reglamento de tránsito, pues es lo que marca el Bando de Policía y Gobierno del Municipio.

Aclaró que existe tolerancia con las personas que visitan la ciudad en temporada vacacional con ciertos reglamentos que ellos pueden ignorar, mas no así cuando se refiere a faltas administrativas como manejar en estado de ebriedad, ya que esto significaría poner en riesgo al resto de la ciudadanía; “hablamos de la seguridad de otras personas y de ellos mismos”, dijo.

Segovia Mijares refirió que a pesar de que en sitios como en Mazatlán los turistas reciben un amplio criterio de tolerancia en cuanto al tema de las infracciones de tránsito, en Durango la cultura y la actividad económica no son iguales; “se puede entender que no conozcan el reglamento pero manejar en estado etílico no es tolerable bajo ninguna circunstancia”.

Recordó que aun así en el puerto sinaloense, como en cualquier ciudad, se hace valer la normativa, situación que se hará también en Durango; “la instrucción de los elementos de tránsito hacia los turistas es de cero tolerancia, los efectivos de la Policía Vial están capacitados para atender y orientar al turista, pero no para ser flexibles en el tema del alcohol”, expresó.

El regidor recordó que actualmente se encuentran en capacitación cerca de 200 agentes de la corporación municipal con la finalidad de integrar la Policía Turística, un cuerpo policial que será destinado a vigilar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad y orientar a los visitantes y paisanos que se tengan con el periodo vacacional y el Festival Ricardo castro.