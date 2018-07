Nibali ya piensa en la Vuelta a España y en el Mundial de Innsbruck

Valence (Francia), 20 jul (EFE).- El italiano Vincenzo Nibali (Bahrain), retirado del Tour por una factura de la décima vértebra producida en una caída en Alpe D’Huez el pasado jueves, ya piensa en su participación en la Vuelta a España y en el Mundial de Innsbruck. Antes de abandonar Francia, el preparador del ciclista siciliano, uno de los siete corredores de la historia que han ganado las tres grandes, Paolo Slongo, habló de los planes de su discípulo.

“La lesión de Nibali no le impedirá estar en la Vuelta a España como preparación para los Campeonatos del Mundo en Innsbruck, como se anunció previamente”, afirmó.

“La Vuelta y el Mundial estaban en nuestros planes, y esos planes siguen siendo los mismos. Vincenzo tendrá más controles cuando regrese a casa, pero según el diagnóstico que tenemos, solo tendrá 15 días fuera de la bicicleta. Si no hay complicaciones, entonces volverá en la Vuelta”, dijo Slongo.

Nibali se tomó el accidente con resignación y buen humor.

“Así es la carrera, estas son cosas que suceden. Mi hija estará muy feliz de verme. Y no me he hecho demasiado daño”, manifestó. EFE