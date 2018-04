Nicaragua descarta origen natural de gran incendio en reserva biológica

Managua, 9 abr (EFE).- La Defensa Civil de Nicaragua descartó hoy que un incendio que avanza sin control sobre una extensa área en la reserva biológica Indio Maíz se haya originado por razones naturales, lo que dejó abierta la posibilidad de que lo haya causado un transgresor.

“Estos eventos no son de origen natural, hasta ahora desconocemos (la causa), sin embargo, sí les podemos decir que no es de origen natural, tenemos la certeza de que este tipo de eventos no son naturales”, dijo el jefe de la Defensa Civil, Rogelio Flores, en conferencia de prensa.

Indio Maíz, una selva impenetrable ubicada en el extremo sureste de Nicaragua, lleva 6 días de ser afectada por un incendio que las autoridades calculan en 3.500 hectáreas de extensión y los ambientalistas afirman que superan las 5.000 hectáreas.

Al menos 800 personas, entre efectivos del Ejército de Nicaragua y brigadistas, participan en la lucha contra el fuego, con 10 lanchas rápidas y varios helicópteros, entre los que se encuentra un MI 17 de las Fuerzas Armadas de México, diseñado específicamente para este tipo de emergencias.

Flores afirmó que los equipos que trabajan en la zona no han encontrado animales calcinados, aunque grupos ambientalistas, han hecho circular algunas en las que se observan daños en la fauna, principalmente anfibios y reptiles.

La Defensa Civil de Nicaragua ya realizó coordinaciones para alistar un albergue temporal para 500 habitantes de los alrededores de Indio Maíz, cuyas vidas podrían correr peligro si el incendio continúa su avance con rumbo sur y oeste.

El incendio avanza sin control debido a que la única manera de llegar a las zonas afectadas es por vía aérea y por ríos, pero además porque la zona tiene amplias extensiones de yolillales, una especie de palma con alto contenido de aceite.

Con una extensión de 2.093 kilómetros cuadrados, Indio Maíz forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, sirve de hábitat a por lo menos 1.221 especies de aves, 159 de insectos, 65 de mamíferos, 55 de reptiles, 34 de anfibios, 26 de peces y 369 tipos de plantas, así como de 101 especies en peligro de extinción, a pesar de que el bosque no ha sido completamente estudiado.EFE