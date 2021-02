Niega AMD aumentos en tarifas de agua

El director de Aguas del Municipio de Durango señaló que a pesar de haber solicitado aumentos en las tarifas, solamente para los grandes usuarios, es decir quienes consumen más de 20 mil litros al mes, con efecto de conseguir que cuiden o desperdicien menos agua, este fue negado ante el Congreso.

“Sí habíamos pedido aumentos pero solo para las personas que consumieran más de 20 mil litros al mes, más de 20 metros cúbicos, habíamos solicitado un aumento del 5 por ciento; no tanto con efectos recaudatorios, sino para que de esta manera la gente ahora sí comience a usar el agua, nos estamos quedando sin agua, es una situación que debemos corregir desde el origen y creo que una forma de hacerlo es haciendo énfasis en que el agua tiene un costo, no tanto el líquido como tal, sino el servicio de llevarlo a cada uno de sus hogares”, expuso.

“Tenemos el agua dentro de los menores precios del país, según el portal de transparencia ocupamos el lugar número 254 como municipio en precio del agua, un 800 por ciento más bajo del precio más caro en todo el país, nosotros estamos en 8.3 pesos por metro cubico”, explicó.

Señaló que este servicio se le da a todos los hogares del municipio, pero solo un poco más del 70 por ciento de los consumidores hacen sus pagos continuos, alrededor del 27-28 por ciento de la gente no paga.

“Con este dinero que se recibe se hacen todas las obras y se lleva el servicio a todos los lugares ya que nosotros no recibimos subsidio, nosotros no somos una instancia de gobierno que reciba dinero del Gobierno Federal, no recibimos un solo peso y de la única manera en la que sobrevivimos es con la cooperación de todos”, finalizó el director.

