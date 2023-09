Ninguna fiscalía, estatal o federal, me ha citado para aclarar algo: JRAT

Hasta el momento, 14:30 horas de este miércoles 20 de septiembre de 2023, no he recibido ninguna notificación sobre alguna irregularidad cometida en mi gobierno. Falso de toda falsedad que alguna fiscalía, federal o estatal me haya citado.

En tales términos reclamó esta tarde a Contacto hoy la información que temprano diéramos a conocer en la que se dijo que Grupo Reforma informó sobre un supuesto fraude de 1,687 millones de pesos de SEGALMEX.

Reforma, Norte y Mural informaron esta mañana que la Fiscalía General de la República estaría profundizando la investigación sobre el faltante arriba señalado y mencionó a los ex gobernadores José Aispuro y Silvano Aureoles.

“Sí, en enero de 2020 firmamos un convenio mediante el cual SEGALMEX se comprometía a comprar a mejores precios la producción de frijol, y en la misma reunión celebrada en Zacatecas, formalizamos el trámite para instalar en la zona menonita una acopiadora de leche, todo se vino abajo con la pandemia pero jamás recibió mi gobierno un peso de SEGALMEX…”, dijo.

¿Anda huyendo doctor? Preguntamos, y respondió que no, que se halla en el país y que está presto para cualquier aclaración tanto a la fiscalía federal como a cualquier instancia estatal. Ninguna representación social, hasta el momento, me ha comunicado sobre alguna investigación sobre las miles de suposiciones que saca la gente respecto de mi administración.

¿Cuántos amparos lleva consigo doctor?

-Uno, por el problema que tuve con un periodista en la ciudad de Durango, pero por lo demás estoy tranquilo, tan tranquilo que cualquiera puede localizarme en el momento que se haga necesario.

Las redes sociales y algunos periodistas están echándole gasolina para que crezca el linchamiento, a grado tal que de pronto “yo soy el responsable de todos los males de Durango”…¡

Me he quedado callado, he aguantado a pie firme, pero sostengo lo que dije en el fin de mi gobierno, que me iba con la frente en alto, que estaba y estoy seguro no haber robado absolutamente nada de todo lo que mediáticamente se me achaca, refirió.

¿Tiene enemigos en política Dr. Aispuro?

-No que yo sepa, aunque siento que alguien está moviendo el linchamiento y cargándole todas las pulgas al perro, pero no se quien es y por qué lo hace-.

Llegado el momento, dijo para finalizar el ex gobernador José Aispuro, “daré explicación puntual a cada una de las falacias que se me achacan”.

Hagámoslo de una vez, sugerimos al ex mandatario, pero no aceptó ahora, sino “hasta que haya reunido la información suficiente para poder defenderme de tanta mentira…”.

