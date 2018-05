Nintendo muestra Pokémon: Let’s Go, primero creado íntegramente para Switch

Tokio, 30 may (EFE).- El gigante nipón de los videojuegos Nintendo mostró hoy por primera vez Pokémon: Let’s Go, el primer juego de la franquicia íntegramente creado para su consola Switch y que estará conectado con la exitosa aplicación para móviles Pokémon GO.

La compañía japonesa difundió hoy el primer vídeo del juego en un evento para la prensa celebrado en Tokio en el que desveló que será una “revisión” de Pokémon Amarillo (que celebra su 20 aniversario en septiembre) y que su lanzamiento tendrá lugar el 16 de noviembre.

El juego será el primero de la franquicia “principal” de Pokémon que permita jugar en modo multijugador local (que facilitará la captura) y aunque desaparecerán los característicos combates con Pokémon salvajes y de momento se ha descartado un modo en línea, se podrá luchar contra adversarios e incluirá nuevas funciones.

Entre las novedades, el nuevo título estará conectado con Pokémon GO, el exitoso juego de realidad aumentada para teléfonos móviles, con el que podrán compartirse las criaturas capturadas en Switch y los regalos obtenidos en ambas plataformas, de una a otra, según explicó en el evento el director de los juegos, Junichi Masuda.

Como es habitual en la línea principal de la franquicia, el nuevo juego contará con dos versiones, Pokémon: Let’s Go Pikachy y Pokémon: Let’s Go Eeevee, dos de las criaturas del juego original a las que, como novedad, se podrá personalizar con ropa y complementos.

Paralelamente al juego, Nintendo anunció el lanzamiento de un nuevo accesorio, un mando con forma de Pokéball (la bola roja y blanca en la que se atrapa a los Pokémon en el juego) con el que se podrá jugar en el nuevo título y vincularse con Pokémon GO.

La compañía añadió que el título contará con una nueva criatura creada en exclusiva para el juego y anunció que está trabajando en otro título completamente nuevo que tiene previsto lanzar durante la segunda mitad de 2019.

Los inversores dieron una buena acogida a las novedades de Nintendo, cuyas acciones subían hoy un importante 3,63 % sobre las 12.30 hora local (3.30 GMT), unas horas después del anuncio. EFE