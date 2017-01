Nintendo regresa al mercado con lo mejor de todas sus versiones

México, 13 Ene (Notimex).- Ante la expectativa de los videojugadores y seguidores de Mario Bros, Nintendo anunció que el próximo 3 de marzo lanzará la consola Nintendo Switch en Japón, Norteamérica y Europa.

Ésta conjunta varios estilos de juego para atender las diversas necesidades de los gamers, quienes ya no deben interrumpir sus horas de diversión cuando se vean en la necesidad de separarse de la TV o de salir de casa.

Se podrá jugar en el TV mode, al conectar la consola al aparato de forma tradicional, y en Tabletop, que permite a dos jugadores interactuar al poner los controles en modo handheld, desde tabletas para generar la experiencia de comodidad y portabilidad.

La compañía informó que el precio de Switch será de 299.99 dólares, no tendrá bloqueos regionales, lo que permitirá a los usuarios jugar contenidos de cualquier parte del mundo en donde quiera que se encuentren y contará con servicios online, que en un principio serán gratuitos.

Durante el anuncio, el Director Member of the Board, Managing Executive Officer General Manager, Entertaining Planning and Development Division, Shinya Takahashi señaló que la consola Nintendo Switch es la unión de las mejoras a las versiones anteriores durante la evolución de los juegos.

“Nintendo Switch conjunta lo más fuerte de las consolas que ha lanzado Nintendo hasta el día de hoy: Del NES toma el hecho de tener dos controles, Gameboy dio la posibilidad de jugar dentro y fuera de casa, lo que también retoma la nueva consola, el Super agregó los botones externos L y R que no faltan en ningún control” explicó.

Agregó que del nintendo 64 se incluyó un stick que funcionaba con un rumble pack, del Game Cube se retoma la portabilidad proporcionada por el asa lo que permitía llevarlo a donde fuera, Nintendo DS agregó la pantalla táctil, el control del Wii, hizo posible el control corporal del juego y el pad del Wii U, lo llevó fuera de la televisión.

Junto con el anuncio de la fecha y el costo de la consola se dieron a conocer algunos de los títulos que serán lanzados para la misma, entre los que se cuentan 1,2 Switch, que es un juego de duelos, Armas, que es de combate y busca a los seguidores de Punch Out.

Además de Splatoon 2, Super Mario Odyssey Otros, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest Heroes 2, The Elder Scrolls V: Skyrim, FIFA, un nuevo No More Heroes, un juego llamado Project Octopath Traveller y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que llegará junto con la consola.