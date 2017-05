Nintendo, rey de la industria gracias a Switch

El Nintendo Switch, la más reciente consola insignia de la compañía de entretenimiento japonesa, se ha robado el mercado de los videojuegos. Junto con exitosos títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Mario Kart 8 Deluxe; la compañía se levanta triunfante.

Durante su lanzamiento oficial en marzo, la compañía codirigida por el legendario Shigeru Miyamoto decidió colocar en el mercado internacional 2.74 millones de unidades de Switch; a la espera que se vendieran alrededor de 2 millones. Antes de la llegada de abril, prácticamente todas las consolas se habían vendido; lo que ocasionó una verdadera escasez del dispositivo.

De acuerdo a varios representantes de la empresa japonesa, se espera que entre junio de 2017 y junio de 2018 se produzcan alrededor de 16 millones de consolas; con ventas que lleguen cuando menos a los 10 millones. Sin embargo, reportes de expertos del Wall Street Journal y J.P. Morgan están convencidos que las ventas pueden ser muy superiores.

Grandes minoristas, como Best Buy y Gamestop, reportaron que casi todas sus unidades de Switch habían sido vendidas en marzo

En la investigación realizada por My Press, es claro que el triunfo comercial de Nintendo no sólo fue gracias a su nueva consola. Breath of the Wild, a pesar de no haber sido vendido en paquetes junto con el Switch, ha registrado altos niveles de compra; pues cerca del 100% de los consumidores adquirió la consola y el juego en una misma transacción. De hecho,el juego vendió en marzo 2.76 millones de copias, 400 mil ventas más que las registradas en ese mismo periodo para la consola misma.

El otro gran éxito ha sido Mario Kart 8 Deluxe. Tras su salida en abril, el título recibió clamor de la crítica y el entusiasmo de su público. En cuanto salió a la venta, se convirtió en el juego mejor vendido en 2017 a través de Amazon; y en el único título de Nintendo que ha alcanzado el primer lugar de ventas en Reino Unido desde hace 6 años. Y, con más de 459 mil copias compradas en Estados Unidos el día de lanzamiento, es ya el juego mejor vendido en toda la historia de la franquicia.

Nintendo buscará continuar su tendencia de éxito a lo largo del año. Sus expertos han estimado una ganancia por encima de 7 mil 100 millones de dólares para el año fiscal 2018, que de convertirse en realidad significaría la primera vez que la compañía de videojuegos ve un incremento a sus ganancias netas desde 2007. Su estrategia consistirá en dosificar sus estrenos exclusivos hasta diciembre, con los títulos Arms, Rime y Splatoon 2 planeados para junio, primavera y julio respectivamente.

Información de contacto: http://www.mypress.mx

&MYPRESSZONE&